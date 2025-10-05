¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ä¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï20ÆÀÅÀ¤Î³èÌö
¡¡10·î5Æü¤ËIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤¬8ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤±¤ó°ú¡£4ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤Ï¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¤â²ÃÀª¤·¡¢45－38¤ÇÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï4Ê¬38ÉÃ¤Ë»î¹çºÇÂç15ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌ¾¸Å²°D¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ËÁø¤¤¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¡£2ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»»Ä¤ê5ÉÃ¤ËÉÙ±Ê¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¥×¥ìー¤Ç¥é¥â¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー2ËÜ¤Ç81－77¤ÈÆ¨¤²¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¥é¥â¥¹¤¬29ÆÀÅÀ¤Ë3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÈÌöÆ°¡£ÉÙ±Ê¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬8ËÜÃæ1ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥â¥¹¤Ë¼¡¤°20ÆÀÅÀ¤Ë5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÌ¾¸Å²°D¤Ïº£Â¼²ÂÂÀ¤¬17ÆÀÅÀ¡¢ã·Æ£Âó¼Â¤¬12ÆÀÅÀ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¨¥µ¥È¥ó¤¬11ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º 77－81 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
Ì¾¸Å¡Ã22¡Ã16¡Ã25¡Ã14¡Ã¡á77
ËÌ³¤¡Ã26¡Ã19¡Ã21¡Ã15¡Ã¡á81
