JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎºÇ½ªÆü¤Î10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Îº×Åµ~Thank you for all¡Ä~¡×¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ö¥¯¥í¤äÀ¾Àîµ®¶µ¡¢Ê¿¸¶°½¹á¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´¶¼Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃæÅÄ±Ñ¼÷¤ä¥¢¥ó¥ß¥«¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¡ÖËüÇî¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î±éÁÕ¤ÇÉü³è¡ÊÂè3Éô¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÀ¹Âç¤Ê¤ªº×¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Îº×Åµ~Thank you for all¡Ä~¡×¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤¬¼çºÅ¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬¶¦ºÅ¡¢Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¡£ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÎEXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¡¢13:00¡Á19:00¤Þ¤Ç¡¢3Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè°ìÉô¡ÛÃæÅÄ±Ñ¼÷¸·Áª¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ç´¥ÇÕ¡ª ÅÁÅýÊ¸²½¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°Éô¹½À®¤Ç¡¢Âè°ìÉô¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦ÅÁÅý¤Ë¤è¤ë¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë13:00¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëJAPAN CRAFT SAKE COMPANY¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCRAFT SAKE DAY 2025 in OSAKA¡×¤ò¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤ÎÂ¢¸µ¡Ê¿®½£µµÎð¡¢ÅìÍÎÈþ¿Í¡¢¤ß¤à¤í¿ù¡¢ÕïÑù¡¢ºî¡¢¤¢¤Ù¡Ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸æ¿Ø¾èÂÀ¸Ý¤äÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¡¢´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ³°¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬ºÆ±é¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢167¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤Î´ú¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¡ÚÂèÆóÉô¡Û¥³¥Ö¥¯¥í¡¢À¾Àîµ®¶µ¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖEXPO Thanks LIVE¡×
17:30¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂèÆóÉô¤Ï¡ÖEXPO Thanks LIVE¡×¤ÈÂê¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡¢CANDY TUNE¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¡¢Ê¿¸¶°½¹á¡¢À¾Àîµ®¶µ¤Î·×5ÁÈ¡£ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè»°Éô¡ÛÅÁÀâ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÉü³è¡ª ¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¡ÖÎ¹Î©¤Á¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë18:40¤«¤é¤ÎÂè»°Éô¤Ï¡Ö¡ØÎ¹Î©¤Á¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡ÖËüÇî¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ò¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçºåÉÜÎ©Í¼ÍÛµÖ¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤Ë¤è¤ë¹ç¾§¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ËüÇî¤Î¾·Ã×¤«¤é²ñ´üÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬ÃêÁª¤¢¤ê¡ª ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁèÃ¥ÀïÉ¬¿Ü¡ª
¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°Í½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âè°ìÉô¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂèÆóÉô¡¦Âè»°Éô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿½¤·¹þ¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤â9·î29Æü(·î)¡Á10·î5Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¡ÊÂè°ìÉô¤Ï11:00¤Þ¤Ç¡¢ÂèÆó¡¦»°Éô¤Ï12:00¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ê¸²½¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËËüÇî¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
