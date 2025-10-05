¡ÖÀµÄ¾¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤À¤È¡Ä¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿¹ÊÝJÆþ³Õ¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤¬Ã´¤¦¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É»Å»ö¡ÖÂåÉ½¤ÏÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯²Æ¤ÎEURO2024(²¤½£Áª¼ê¸¢)´ü´ÖÃæ¡£¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬EURO¤ò»ë»¡¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Î»î¹ç¤ò°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¡¡Åö»þ¡¢Ä¹Ã«Éô»á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢U-21¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¿©»ö¤Î¾ì¤ÇÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃÈ¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤À¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ã«Éô»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀµ¼°¤ÊÏ¢Íí¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª½é¿Ø¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¥³¡¼¥Á¤È¤Î·óÇ¤À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤ÏJFA Aµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼õ¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÁªµó(¢¨¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª)¤Ç¾¯¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê»þÂå¤«¤é²¤½£¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇËÉÙ¤Ê¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¾å¡¢°úÂà¸å¤â²¤½£¤ÎÃøÌ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¼ÔÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô»á¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤È»ÈÌ¿¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ë¥³(¥Ë¥³¡¦¥³¥Ð¥Á»á)¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Î(¡¦¥ß¥Ò¥§¥ë¥¹»á)¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤â¤¤¤Æ¡¢(¸½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î)¥È¥¥¥Ø¥ë¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤È¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÈVorteil¡É(Ä¹½ê)¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤ëÍøÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¤½¤ÎÃæ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½¤ËÍè¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼«¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤È¤«À®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂåÉ½¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤âÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ø¤½¤ì¤â¤ï¤«¤ë¤±¤ÉÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤³¤ì¤À¤è¡Ù¡Ø»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É»Å»ö¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÌîË¾¤â²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¡£¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Á¤È´ÆÆÄ¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¬°ã¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡£¤¤¤Þ¸½ºß¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¤è¤êÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï(¼þ°Ï¤Î)´ÆÆÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÆÆÄ¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)