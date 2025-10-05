¾¡¤ÁÅê¼ê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½é¥»¡¼¥Ö¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó ¡ÖÂçÃ«¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìÀï¤ËÄ©¤ß¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¡¢¤Í¤®¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¡£6²ó89µå9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Çµ®½Å¤Ê1¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î9²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®162¥¥í¤ÎÎÏÅê¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«»ö¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÆó¿Í¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÁá¤¯Åê¤²¤ó¤«¤¤¡Ù¤È¤«¤·¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÃ«Î®¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤é¤¬¾¡Íø¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÃæ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÆ¬¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡£¤³¤³¤Ç¤âÆó¿Í¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤«¤é¤ÎÆ¬¥Ý¥ó¤Ëµã¤±¤ë¡×¡ÖÂçÃ«¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¡ª¤¤¤¤Â¸ºß¡ª¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£