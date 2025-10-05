Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡·×²èÃæ¤Î°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¹ðÇò¡¡¡Ö²¶¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¿©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·×²èÃæ¤Î°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤È»³Æâ·ò»Ê¤ÈÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍýÅ¹¤Ø¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÌÐ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¥«¥ì¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥«¥ì¡¼²°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤Þ·×²èÃæ¤Ê¤Î¡£µÞ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£Á°¤ËËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î¤À¤·²°¹Ô¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ï°ìÌÐ¤Ç¡¢¡Ö²¶¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¿©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤«¤é¤Ï¡Ö´í¤Ê¤½¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¡£Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤è¡£¤À¤·¤Ï¤¢¤½¤³¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤Î¡£²¶¡¢µÕ¹Ô¤¯¤Û¤¦¤À¤«¤é¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÏºòÇ¯1·î¤ËËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë²ñ°÷À©¥Ð¡¼¡ÖNEUTRAL¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡Ë¡×¤ò³«¶È¡£º£Ç¯3·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£