¡¡5Æü¸áÁ°¡¢À¤³¦°ä»ºÇòÀî¶¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÎÃËÀ´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇòÀî¶¿ ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÇòÀîÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÇòÀîÂ¼²®Ä®¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¹Ô¤¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ç¡¢»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÎÃËÀ´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆÍÁ³Áð¤à¤é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï±¦ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤ë·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1m¤Û¤É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¹ç¾¸Â¤¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦°ä»ºÇòÀî¶¿¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï³Á¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥Þ¤¬¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ»³¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¼¤ÏÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤È¤È¤â¤Ëæ«¤ä¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë