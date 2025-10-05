ÎÞ¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¡¢Ãç´Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë´¶Æ°¡Ö¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªº£Æü½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡Ä¡×¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ËÊ¡Éô¡¢ÅÄÃæ¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤ë
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÂè3Æü
¡¡Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï5Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯35ºÐ¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë13ÉÃ36¡ÊÄÉ¤¤É÷0.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ½ÁªÁÈ2Ãå¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ï13ÉÃ53¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î5°Ì¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ëÃç´Ö¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÏ«¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹æË¤¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢åºÎï¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤Ç´°Áö¤·¤¿»ûÅÄ¡£13ÉÃ53¤Î5°Ì¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿À¶»³¤Á¤µ¤È¤é¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÅÙÄü¤á¤¿Ì´¤Ç¤¢¤ë¸ÞÎØ¤È¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë3²ó½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊõÊª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ëÃç´Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¡¢¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤ÏÊÌ¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢»ûÅÄ¤Î´éÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¡£»ûÅÄ¤Ï¾Ð¤ß¤ÈÎÞ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Êñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò½ª¤¨¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ûÅÄ¤Ï¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤¬´°Á´¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£º£Æü¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤ÎÂè°ìÀþ¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ìá¤Ã¤ÆÍè¤¿°ìÈÖ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤À¤·¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¾®¤µ¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Î°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âè°ìÀþ¤Î¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¶èÀÚ¤ê¡£Î¦¾å¶µ¼¼¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ3Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2013Ç¯¤Ë²ø²æ¤äÀÝ¿©¾ã³²¤Ê¤É¤Ç¸½Ìò¤ò°ìÅÙ°úÂà¡£14Ç¯¤Ë·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯²Æ¤Ë7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Î¦¾å¤ËÉüµ¢¤·¤¿19Ç¯¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤â2ÅÙ¹¹¿·¡£Æ±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í21Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¶¥µ»À¸³è22Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡£4·î¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï»È¤ï¤º¡¢¡Öº£¸å¤ÏÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤ÈËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ûÅÄ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÌÜÉ¸¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤¬º£µ¨¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
