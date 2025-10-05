¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë2ÁÈ¡¢¿¿·õ3ÈÖ¾¡Éé¤ÇÀÜÀï¡Öfavtoi¡ÁÁ´ÎÏ¥Ð¥«Áû¤®¥Ð¥È¥ëFES¡Á¡×ÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢10·î15Æü21»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Øfavtoi¡ÁÁ´ÎÏ¥Ð¥«Áû¤®¥Ð¥È¥ëFES¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬Ç®Îõ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ÎÈþ½÷¡¢ÈþÇØÃæÈäÏª
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ASOBISYSTEM½êÂ°¤Î¼¡À¤Âå¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë2ÁÈ¤¬¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¿¿²Æ¤Î²°³°¥×¡¼¥ë¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¿¿·õ3ÈÖ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î´éÌÌ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿å¤òÊ®¼Í¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÏ¤º¤¯¤Ç¿å¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¡£¤µ¤é¤ËÂ¥Ä¥Ü¡¢¶î¤±¤Ã¤³¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Í×ÁÇ¤¬¡È¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡É¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÂçÁû¤®¤¹¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿fav me¤È¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤òÈ¯µ¯¿Í¤Ë¤·¤¿¡ÖDark Idol Project¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Toi Toi Toi¤Î2ÁÈ¡£fav me¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfav¡Êfavorite¡Ë¡×¤È¡Ö»ä¤ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Öme¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö»ä¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢°¤Éô¤«¤ì¤ó¡Ê¥«¥é¡¼¡§»ç¿§¡Ë¡¢¾®Ìî»û°´¡Ê¿å¿§¡Ë¡¢Àî´ßÎÜÆá¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ë¡¢À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¡Ê¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢´Ý»³ÍöÆà¡Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¡Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¡Ë¡¢ßºÀîÉñ¹á¡ÊÀÖ¿§¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¡£·ÝÇ½³èÆ°·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖPEAK¡ÊÄº¾å¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎToi Toi Toi¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡Ê¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¡Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢Ã«²°°É¹á¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢¶¶ËÜË¨²Ö¡Ê¥ë¥Ó¡¼¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¢À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢Á°³À¤µ¤é¡Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡£¡ÖBe Alright¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤ÇÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖPEAK SPOT¡×Âè2ÃÆ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦2ÁÈ¤Î¥Ð¥È¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
