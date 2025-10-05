¸î±Ò´Ï¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡ª¡×¤Î½Ö´Ö¡¢³¤¼«¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤è¤ê¡Ø¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ù¤ÎÊý¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤«¡©
¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤ÎÊÌºîÉÊ¡Ø¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ù¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òÏ¢ÁÛ
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï2025Ç¯10·î2Æü¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸î±Ò´Ï¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¿âÄ¾È¯¼Í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¿âÄ¾¤Ë¡Ö¥Ö¥ï¥¡¥¡¥¡¡¼!!¡×È¯¼Í¤Î½Ö´Ö¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë
¡¡±ÇÁü¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬5ÀÉ½êÍ¤¹¤ë¤¿¤«¤Ê¤ß·¿¸î±Ò´Ï¤ÎÁ°ÉôVLS¡Ê¿âÄ¾È¯¼ÍÁõÃÖ¡Ë¤«¤éÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¶õ¤Ø¸þ¤±¤Æ¼Í½Ð¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ´É È¯¼Í!!¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¢¨³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ðÃÎ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¸î±Ò´Ï¤äÀø¿å´Ï¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏÁ°ºî¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´ÏÉôÂâ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÊª¤ÎÀø¿å´Ï¤ÈVFXµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö1ÈÖ´É È¯¼Í!!¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤«¤é07¼°ÂÐÀø¥í¥±¥Ã¥ÈµûÍë¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸¶ºîÌ¡²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ùºî¼Ô¤Î¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤ÎÊÌºîÉÊ¡Ø¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ±ºîÉÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¤ä¤ë¡Ä¤ä¤é¤ì¤ë¡ÄÁ°¤Ë¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÄËÍ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊ¸¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£