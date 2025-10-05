Cocomi¡¡Ä¶¥ß¥Ë¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ÖÂÀ¤â¤â¤¬¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¡£¡£¡£¡×¡ÖÀª¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢ÈþµÓ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Ï¥¹¥«¡¼¥ÈÍú¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¡¢Àª¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥ê¡¼¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀ¤â¤â¤¬¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¡£¡£¡£¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡BGM¤Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎIris¡¡out¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖIris¡¡outÄ°¤¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡£Áá¤¯±Ç²è´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤Ò¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£
¡¡Cocomi¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡£É×ºÊ¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤Ë·ëº§¡£01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£