¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¡Ä¶ÂçÊª²Î¼ê¤Ø¤Î¡ÈÉÔËþ¡É¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ÖÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡×¤ËËÜ¿Í¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×Ê¿¼Õ¤ê
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò·Þ¤¨¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÏÂÅÄ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤·¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ËÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤·¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¤Ê¤Î¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¡È¤Ê¤¤¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¡È¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÉºÇ¸å¡È¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á´Á³°ã¤¦¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¾¡Ëó¡Ê½£ÏÂ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¼¡´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ªÁ°»à¤Ì¤¾¡ª¥¢¥Ã¥³¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤¤ä¤¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÆ¤Ó¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£