¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¡¢1ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦Çä¤ìÏ©Àþ¤À¡×¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø4Ç¯¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï4¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¡£·»Äï¤ÎÂ¸ºß¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËåÄï¤¬¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¸¶ºî¤Î¤â¤Î¤Î±Ç²è¤È¤«¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î´î¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£