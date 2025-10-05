¡Ö»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»Ø´ø´±¤¬»Ø¼¨¡¡9²ó¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¡õ»Íµå¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¥¢¥·¥¹¥È
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤À9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ËÎ×¤ß¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£°ìÊý¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂè5ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£½éµå¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤È2µåÌÜ¡¢3µåÌÜ¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤à¤Ê¤É»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤È¤Ê¤ë½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¦¥£¥ë¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬(¸ª¤Î½àÈ÷¤ò)¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤À¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï9²ó1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£