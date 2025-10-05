29ºÐ¤ÎËÙ¶×²»¤¬»ÍÂçÂç²ñ½éV¡¡ÆüËÜ½÷»ÒOP¥´¥ë¥Õ
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê5Æü¡¦Ê¼¸Ë¸©¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿29ºÐ¤ÎËÙ¶×²»¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Î269¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹ñÆâ»ÍÂçÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¡£¾Þ¶â3ÀéËü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë65¤Ç²ó¤Ã¤¿Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ç15ºÐ¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¤é5¿Í¤¬ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì67Áª¼ê¡á¥¢¥Þ11¡¢±«¡¢µ¤²¹22.5ÅÙ¡¢ËÌËÌÅì¤ÎÉ÷1.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°7439¿Í¡Ë