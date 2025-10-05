¶ä¹Ô°÷¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡È»ÅÁÈÍÂ¶â¡É¤ò¥ï¥±¤â¤ï¤«¤é¤ºÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÖºÇ½é¤«¤é¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¸µ¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹Ô°÷¤Î¶âÍ»¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÅÏÊÕÃÒ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë11Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢FP1µé¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ5000¿Í°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤«¤é¥Þ¥¹ÁØ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡È»ÅÁÈÍÂ¶â¡É¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤¸¤Ä¤Ï¶ä¹Ô°÷¤Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¶ä¹Ô¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡È»ÅÁÈÍÂ¶â¡É¤ò¥ï¥±¤â¤ï¤«¤é¤ºÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤â¤½¤â»ÅÁÈÍÂ¶â¤È¤Ï¡©
»ÅÁÈÍÂ¶â¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ÙÂØ¤ä¶âÍø¡¢³ô²Á¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÂ©¤ä¸µËÜ¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹â¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ò·ï¤ò³°¤ì¤ë¤ÈÍø²ó¤êÄã²¼¤ä¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ²òÌó¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈÍÂ¶â¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡Ö¾ò·ïÉÕ¤°ÙÂØÍ½Ìó¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤è¤ê¤â¹â¤¤¶âÍø¤òÀßÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤«·î¤â¤Î¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¶âÍø¤Ï6%ÄøÅÙ½Ð¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î3¥«·î¤â¤Î¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï 0.25%¤Ê¤Î¤Ç¶âÍø¤À¤±¸«¤ë¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¤³¤Î»ÅÁÈÍÂ¶â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏÍë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê»ÅÁÈÍÂ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±ß¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤ò¤·¤ÆÊÆ¥É¥ë¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÁÈÍÂ¶â¤ÏÍÂ¤±Æþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡ÖÍ½ÌóÁê¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍ½ÌóÁê¾ì¤è¤ê¤âËþ´ü¤Î¤È¤¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤¬Í½ÌóÁê¾ì¤è¤ê¤â±ß°Â¤Î¾ì¹ç¡¢¸µËÜ¤ÈÍøÂ©¤ÏÁ´³Û±ß¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ëþ´ü¤Î¤È¤¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤¬Í½ÌóÁê¾ì¤è¤ê¤â±ß¹â¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ ÍøÂ©¤Ï±ß¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µËÜ¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¤É¤Î¥ì¡¼¥È¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍ½ÌóÁê¾ì¤Î¥ì¡¼¥È¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Í½ÌóÁê¾ì¤Î¥ì¡¼¥È¤¬1ÊÆ¥É¥ë=100±ß¤ÇËþ´ü»þ¤ÎÁê¾ì¤¬1ÊÆ¥É¥ë=90±ß¤Î¾ì¹ç¡¢Í½ÌóÁê¾ì¤Î¥ì¡¼¥È¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç1ÊÆ¥É¥ë 100±ß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀª¤ÎÁê¾ì¤Ï90±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ëþ´ü»þ¤Ë±ß¤ËÌá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ Âç¤¤¯Â»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±ß°Â¤Î¤È¤¤ÎÍø±×¤Ï¡¢ÍøÂ©¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈÍÂ¶â¤Ï¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¢¡»ÅÁÈÍÂ¶â¤Ï¶ä¹Ô¤¬ÌÙ¤«¤ë¤«¤é¶ä¹Ô°÷¤ÏÈÎÇä¤·¤¿¤¤¡Ä
»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤ËºÂ¤ë¤È¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»ä¤Ï¤è¤¯¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤è¤ê¹â¤¤ÍøÎ¨¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ÅÁÈÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÏÄã¶âÍø»þÂå¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍøÂ©¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â¶âÍø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ÀâÌÀ¤¬Àõ¤¯¤Æ¤â·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¹â¶âÍø¡×¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÙÂØ¤ä¶âÍø¤¬°ìÄê¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò³°¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍøÂ©¤ÏÁÛÄê¤è¤êÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¡×¤ä±ß¤«¤é¥É¥ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö¹â¶âÍø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Î¥ë¥Þ¤È±Ä¶È¤Î¸½¼Â
¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÈÎÇäÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤¯¤éÈÎÇä¤·¤¿¤«¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¡¢¿ô»ú¤¬°¤±¤ì¤Ð¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ÙÅ¹¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
