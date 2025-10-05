Ãæ³Ø¼õ¸³¡ÖÌäÂêÆñ°×ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡È20Ç¯Á°¤Î³«À®Ãæ¤ÎÌäÂê¡É¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ50¤Ç¤â²ò¤±¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë
¡¡Ã¯¤â¤¬¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢100±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸Ø¤ë¤«¤é¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢100¶Ñ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä1Ëü±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Íó¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ç±ê¾å´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²È¶ñÈÎÇä¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ë¥È¥ê¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤ª¡¢ÃÍÃÊ°Ê¾å¡£¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤ÎÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ó¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¡ÖÃÍÃÊ°Ê¾å¡×¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃÍÃÊ°Ê²¼¡×¤Ê¤éÃ¯¤â¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
¢¡ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¥Ö¡¼¥à
¡Ö¶µ°éÅê»ñ¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬Óñ¤«¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ëºòº£¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï12%Äø¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»²ÆþÎ¨¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï30%¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¶¥Áè¤¬²×Îõ¤Ê¹Á¶è¤äÊ¸µþ¶è¤Ç¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼õ¸³ÀïÁè¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶µ°éÅê»ñ¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼õ¸³ºÇÁ°Àþ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä²òÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦°ËÆ£Þæ°ìÏº»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³»²²Ã¼Ô¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áÈ¾¿ô¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Û¾ï¤ÊÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ³Ø¼õ¸³ÀïÁè¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö20Ç¯Á°¤Î³«À®¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ï²ò¤±¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë
¡¼¡¼Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬Ç¯¡¹·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£¡§¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÌäÂêÆñ°×ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯100¿Í°Ê¾å¤òÅìÂç¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à³«À®¹â¹»¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡¢³ØÇ¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ³Ø¤«¤é¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÃæ³ØÆþ»î¤¬ÅìÂç¤Ø¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤âºÇ¹âÊö¤Ç¡¢³Æ¼õ¸³½Î¤Î°ìÈÖÆ¬¤¬¤¤¤¤»Ò¤¬¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÊÐº¹ÃÍ50ÄøÅÙ¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¡¢20Ç¯Á°¤Î³«À®Ãæ³Ø¤Î²áµîÌä¤¬²ò¤±¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¹¤éÊÐº¹ÃÍ50¤Î¥¡¼¥×¤¬¥®¥ê¥®¥ê¡£20Ç¯Á°¤Î³«À®Æþ»î¤¬´ÊÃ±¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¼ê¤³¤º¤ëÆñÌä¤Ð¤«¤ê¡£º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¡¢Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤í¤½¤í¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¡×¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤â³Ð¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¡¢5Ç¯¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³Ç®¤¬Îä¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Àè¤«¤Î¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÅß¡×¤ËÆþ½Î¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡¼¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¶µ°éÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¼ïÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
°ËÆ£¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î»Ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ò¤¬³«À®¤Î²áµîÌä¤òÍ¾Íµ¤Ç²ò¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²ò¤±¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦±é½¬ÎÌ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤à¤«¤·¤Ï¡Ö¾®5¤ÎÅß¤«¤éÆþ½Î¤·¤Æ1Ç¯¤ÇºÇÆñ´ØÃæ¤Ë¹ç³Ê¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Ç¤¹¤é¼êÃÙ¤ì¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÅß¡×¤Ë¤ÏÆþ½Î¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®3¤ÎÅß¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¡¢3Ç¯°Ê¾å¤â½Î¤ËÄÌ¤¨¤Ð½ÐÈñ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·ë²Ì¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤â300Ëü±ß¤ÏÍÑ°Õ½ÐÍè¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë»Ò¤É¤â¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êä½¬½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍê¤à¤Î¤â¥¶¥é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ë100Ëü¡¢200Ëü¤È¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£500Ëü±ß½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ½Î¡×¤âÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
