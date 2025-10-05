¥é¥Ö¥Û½¾¶È°÷¤Î´Ö¤Ç¡È°ìÈÖ¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÉËº¤ìÊª¤È¤Ï¡Ä¡ÖºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯10·î23Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
ºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷»Ò²ñ¤Î¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢Ã±¿È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡È¥«¥Ã¥×¥ë¤¬°¦¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊª·ï¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÀÎÁ°¤Î°üóÓ¤Ç²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤ÎµÒ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²ø¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥é¥Ö¥ÛÀ¶ÁÝ°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ëÂ¼¾åÀµ¿®¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦23ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¡¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡È»ö¸å¤ÎÉô²°¡É¤òÁÝ½ü¤·¤¿
¡ÖËÍ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¤Ç¡¢µÒ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÇÉ¸¯·¿¤Ê¤É¤ÎÉ÷Â¯ÍøÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÉÔÎÑ¥«¥Ã¥×¥ë¤ä±ç½õ¸òºÝÉ÷¤ÎÃË½÷¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ø¤·¤¤µÒ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤âÌÌÇò¤¯¡¢À¶ÁÝ°÷¤Î¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ò¸«¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
Â¼¾å¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥Û¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎàÐêø¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë»ÜÀß¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÇÉô²°¤¬¶õ¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¿Æü¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙ·ÆµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇµÙ¤à»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯Éô²°¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£2Ç¯´ÖÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡È»ö¸å¤ÎÉô²°¡É¤òÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥¤¥ÈÂå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½µËö¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ª¼êÅö¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê²Ô¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¢¡Âç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö
»þµë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹Â¼¾å¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ç¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÌÂÏÇµÒ¤Î»ÄÎ±Êª¤Ë¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÉ÷Â¯µÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÌµÃã¶ìÃã¤ËÉô²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤¿Âç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¥±¡¼¥¹¤â¡£SM·Ï¤Î¤ªÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ï¹¿¤¤¬ÅÀ¡¹¤È¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë±øÊª¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¸Æ¤ó¤ÇµÒ¤òËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ä¤ê½Ð¤·¤Æ½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥Ö¥ê¡¼¥º¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯´¹µ¤¤·¤Æ±øÊª¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤ËÆþ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¿À·Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡È°ìÈÖ¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÉËº¤ìÊª¤Ï¡Ä
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢°ìÈÖ¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬Ãí¼Í´ï¤Ç¤¹¡£SM¤Ç»È¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì±þ»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¡£ÃÓÂÞ¤È¤¤¤¦¾ì½êÊÁ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ÊÇÚ¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ò³«¤±¤ë¤È·ì¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤Ê¤Ë¤²¤ËÉÝ¤¤¤Î¤¬¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥½¡¼¥×¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾²°ìÌÌ¤Ë¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤¨¤º¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤¿À¶ÁÝ°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¤â²á¹ó¤Ê¥é¥Ö¥ÛÀ¶ÁÝ°÷¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÏÁÝ½ü°Ê³°¤Ç¤â°Õ³°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¤Ç¤ÏÀ¶ÁÝ°÷¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËµÒ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊµÒ¤â¤¤¤ë¡£Ê¿Æü¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉô²°¤«¤éÆâÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉô²°¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¾ù¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Î½÷À¤â¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬Éô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Æ¤ÓÎë¤ò¤ª¤¹¤ÈÃæ¤«¤éÁÇ¤ÃÍç¤Î½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¡¢Ïª½Ð¥×¥ì¥¤¤Î°ì´Ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½÷À¤ÎÍçÂÎ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º¤¤ê¤Þ¤¹¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¡Ø¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î½÷¤ò¹¥¤¤ËÊú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÌµÃã¶ìÃã¤ÊÍ×ÀÁ¤ò¡Ä¡£¾¯¤·¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ãú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤ÆÉô²°¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
