¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÃË½÷¤¬¾×·â¤ÎÆ±»þÂà¿¦¡ª ¿¦¾ì¥¢Á³¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤¿1Ç¯¤ÎÁ´ËÆ¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯4·î9Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½Õ¡£¿·Â´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½¢¿¦¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸¦½¤´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤--¡£
¢¡¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥¹¥´¤¤¡×¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É
¡Ö¤¹¤°¤Ë¼¤á¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¤¹¤«¡© ¤¦¤Á¤Ï1Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¼¤á¤Á¤ã¤¦»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤¢¡¢¤ï¤ê¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±´ü¤ÇºÇ¸å¤Ï¿¦¾ì¤Ç¡ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Âç¼êÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯³Ñ´¢¤ê¤Ë¥á¥¬¥Í¤ÎÃËÀ¡¢ÀõÌîÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤¬Æ±´ü¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤â½¢¿¦¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡£Æ±´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ·ø°Ê²¼¤ÎÂç³Ø¤À¤·¡¢ÊÙ¶¯¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡È¤½¤³¤½¤³´èÄ¥¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²ÃÆ£¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â³¤³°Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤È¤«¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤¦¤Á¤Î»Å»ö¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤¦¤¨¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¸¦½¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¤¥Ä¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢¡¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ëÆ±´ü¤ÎÃç
¡¡Æ±´ü¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌ¾ï¼±¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤ÏÎ¨Àè¤·¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Î¸¦½¤¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ïµ¤ÇÛ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤À¤ì¤è¤ê¤â´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï½ã¿è¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÀµÄ¾¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¾¯¤·ÊÈ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Æ±´ü¤ÎÃç¤Ï¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ê¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°û¤ß²ñ¡¢ÅÚÆü¤â¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Î¥ê¤ò¾¯¤·°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÈÆ±´ü¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤Ê¡É¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡¤¤¤è¤¤¤èÇÛÂ°¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¶ìÀï
¡¡¸¦½¤´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÛÂ°Àè¤Ç¼ÂÌ³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÂÌ³¤Ï¸¦½¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢Á´°÷¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î²ÃÆ£¤âÈèÏ«º¤Øà¤Ç¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Åö»þ¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÇÛÂ°Àè¤Ï¿·Â´¤Ë¤Ï¤ä¤ä¸·¤·¤¤¡£Ìò¿¦¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¼Ò°÷¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢½ÐÀ¤¤µ¤»¤ë¤«¤µ¤»¤Ê¤¤¤«ÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¼Ò°÷¤ò»î¤·¤¿¤ê¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¿Í»öÉô¤È¤·¤Æ¤âÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²ÃÆ£¤Î¼ÂÎÏ¤È¤«ËÜµ¤ÅÙ¤ò¤Ï¤«¤í¤¦¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ»îÎý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡²Æ¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç·ë²Ì¤ò¼¨¤¹¿·Æþ¼Ò°÷¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦¼Ô¤â¥Á¥é¥Û¥é¤È½Ð»Ï¤á¤¿¡£Æ±´ü¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ÒÆâ¤ÇÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Âè¤ËÀõÌî¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤â´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
