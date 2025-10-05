¡ÚÍÜÀ¸ÊÌ²¹Àô¡ÈÅò¼£¡É¥¬¥¤¥É¡Û·Ê¿§¡¦´Ñ¸÷¤è¤ê¤È¤Ë¤«¤¯¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤¿¤¤¡ªÌþ¤·¤¿¤¤¡ª½÷À¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¤äÈþÈ©¤Ë¸ú²Ì
¡Ö²¹Àô¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èè¤ì¤ò¤È¤ë¡¢È©¤¬¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¸úÇ½¤ò¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àô¼Á¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àô¼Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹Àô¤ò¤â¤Ã¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢²¹Àô°¦¹¥²È¤Î°æß·½ÓÆó¤µ¤ó¡£
Àô¼Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð²¹Àô¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë
¡¡º£¤Þ¤Ç²¿¤²¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¹Àô¤¬¡¢Àô¼Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÅò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àô¼Á¤È¤Ï¡¢²¹Àô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²½³ØÀ®Ê¬¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡¢²¹Àô¤ÎÀ¼Á¤Î¤³¤È¡£¤É¤Î²¹Àô¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¹½À®¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ï10¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸úÇ½¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¤Î´ØÀáÄË¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ê¤É¤ËÍ¸ú¤Ê²¹Àô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡¢Àô¼Á¤Î²¹Àô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê°æß·¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸úÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¤ä¹á¤ê¡¢Åò¤¶¤ï¤ê¤Ê¤É¤âÀô¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¹Àô¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤ê¤½¤¦¡£²¹ÀôÁª¤Ó¤ËÀô¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤òÇÜÁý¤µ¤»¤è¤¦¡£
²¹Àô¡ÊÀô¼Á¡Ë¤Î¼ïÎà
Ã±½ã²¹Àô¡§Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤ÇÌµ½¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Àô¼Á¡£È©Åö¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
±ö²½ÊªÀô¡§³¤¿å¤Ë»÷¤¿±öÎà¤ò´Þ¤à¡£ÊÝ²¹¡¦ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢ÅòÎä¤á¤·¤Ë¤¯¤¤¡ÖÇ®¤ÎÅò¡×¡£
Î²²«Àô¡§Î²²«²½¹çÊª¤ò´Þ¤ß¡¢Íñ¤ÎÉå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¡£»¦¶ÝÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢ÇòÂù¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡§½ÅÁâÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß¡¢Ìµ¿§Æ©ÌÀ¡£³Ñ¼Á¤ò½ÀÆð¤Ë¤·¡¢È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖÈþ¿Í¤ÎÅò¡×¡£
»ÀÀÀô¡§¶¯¤¤»ÀÀ¡£»¦¶ÝºîÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢È©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¶¯¤¤¡£ËýÀ¤ÎÈéÉæÉÂ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Æó»À²½ÃºÁÇÀô¡§Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢·ì¹Ô¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¿ÈÂÎ¤ËË¢¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¡Ö¥é¥à¥Í²¹Àô¡×¡£
´ÞÅ´Àô¡§Å´Ê¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢ÀÖ³ì¿§¤ËÊÑ²½¡£ÉÏ·ì¤ä¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÉØ¿Í¤ÎÅò¡×¡£
Î²»À±öÀô¡§Î²»À±ö¤ò´Þ¤ß¡¢¥µ¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ä½ý¤Î½¤ÉüºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£
´Þ¤è¤¦ÁÇÀô¡§Èó²Ð»³À¤Î²¹Àô¤ËÂ¿¤¤¡£»¦¶ÝÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢Âå¼ÕÂ¥¿Ê¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È²«¿§¤¯ÊÑ¿§¤¹¤ë¡£
Êü¼ÍÇ½Àô¡§ÈùÎÌ¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ò´Þ¤à¡£¡Ö¥é¥¸¥¦¥à²¹Àô¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ËüÉÂ¤ËÍ¸ú¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
²Æ¥Ð¥Æ¡ÊÈèÏ«²óÉü¡Ë²ò¾Ã¡ª²¹Àô
¡¡º£Ç¯¤âÌÔ½ë¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¡£¤½¤ÎÈè¤ì¤¬¤Þ¤ÀÈ´¤±¤¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤Åò¤Î¡¢²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹Àô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîµªÇòÉÍ²¹Àô¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
¡¡ÏÂ²Î»³¤ÎÆîÃ¼¡¢ËüÍÕ½¸¤Ë¡ÖÌ¶Ï¬²¹Åò¡Ê¤à¤í¤Î¤æ¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ»°¸ÅÅò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÇòÎÉÉÍ±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë·²¤È¡¢²¹Àô³¹¤Ë¤ÏÌ±½É¤äÎ¹´Û¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤È¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤Î¥ê¥¾¡¼¥È²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
ÁÄÃ«²¹Àô ¥Û¥Æ¥ëÁÄÃ«²¹Àô¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë
¡¡ÆüËÜ»°ÂçÈë¶¤ÎÆÁÅç¸©¡¦ÁÄÃ«¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢»Í¹ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÅò¡£·ÌÃ«Äì¤ÎÀî±è¤¤¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢ÅòÎÌËÉÙ¤Ê¤Ì¤ëÅò¤Î¸»Àô¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÀîÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£
ÄË¤ß²ò¾Ã¡ª²¹Àô
¡¡¿À·ÐÄË¤äÀÚ¤ê½ý¡¢ÂÇ¤Á¿È¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ï±ö²½ÊªÀô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Äã»É·ã¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤Ã±½ã²¹Àô¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÅò¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¶¦¤ËÌþ¤µ¤ìÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁðÄÅ²¹Àô¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¡¡ÆüËÜ»°Ì¾Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ËèÊ¬Ìó3Ëü2300¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤Î²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡£¼çÍ×¤Ê¸»Àô¤Ï6¤Ä¤¢¤ê¡¢²¹Àô³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½É¤äÅÀºß¤¹¤ë¶¦Æ±Íá¾ì¤ÎÅò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
É¶»³²¹Àô¡Ê»³¸ý¸©¡Ë
¡¡ÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë»³¸ý¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅò¼£¾ì¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²¹Àô³¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÆüËÜ¤Î²¹Àô¸¶É÷·Ê¡£³°Åò¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¶¦Æ±Åò¤¬2¤«½ê¡£¥¢¥ë¥«¥êÅÙ¤¬¹â¤¤¤ªÅò¤Ï¿À·ÐÄË¤ä¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ë¸ú²Ì¡£
¾ëºê²¹Àô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¡³«Åò1300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä²¹ÀôÃÏ¡£ÌøÊÂÌÚ¤ÎÀî±è¤¤¤ò¡¢ÁðÍú¤Ç¤½¤¾¤íÊâ¤¯½ÉÇñµÒ¤Î»Ñ¤ÏÎ¹¾ð¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¡£³¤¿å¤Ë¶á¤¤±öÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÅò¤ÏÅòÎä¤á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢7¤Ä¤Î¶¦Æ±Åò¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê½ä¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¡£
Í³ÉÛ±¡²¹Àô¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë
¡¡Í³ÉÛ³Ù¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¸»Àô¿ô¡¢Í¯½ÐÎÌÁ´¹ñ2°Ì¤ò¸Ø¤ë²¹ÀôÃÏ¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÅò¤ÎÄÚ³¹Æ»¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¤Ï¿©»ö½è¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÁÔÂç¤ÊÍ³ÉÛ³Ù¤¬Ë¾¤á¤ëÀä·Ê¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ê¤É¡¢²¹Àô»ÜÀß¤âËÉÙ¡£
²¼Éô²¹Àô¡Ê»³Íü¸©¡Ë
¡¡ÉÙ»ÎÀî¤Î»ÙÎ®±è¤¤¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ëÀÅ¤«¤Ê²¹ÀôÃÏ¡£Àï¹ñÉð¾¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î¤«¤¯¤·Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¸¼¤¬Àï¤¤¤Î½ý¤òÌþ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£2¤Ä¤¢¤ë¸»Àô¤Î¤¦¤Á¡¢Àô²¹Ìó32ÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤ÎÅò¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤»¤ë¡£
²¹Àô¤ÎÀµ¤·¤¤Æþ¤êÊý¤È¤Ï¡©
¡¡²¹Àô¤Î¸úÇ½¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢ÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àô¼Á¤´¤È¤ÎÅ¬±þ¾É¤ä¶Ø´÷¾É¤ò¡¢½É¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÊ¬ÀÏ½ñ¤äHP¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÆþÍá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÀÀÀô¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¶¯¤¤Àô¼Á¤Ï¡¢Ä¹Åò¤ò¤»¤º¡¢¤ªÅò¤«¤é¾å¤¬¤ë¤È¤¤ÏÀö¤¤Î®¤¹¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¡ª²¹Àô
¡¡Îä¤¨¡¢ÉÏ·ì¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡¢·î·Ð¾ã³²¡¢ËýÀÉØ¿ÍÉÂ¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅò¡£¾É¾õ¤ËÅ¬¤·¤¿Àô¼Á¤Î²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ûÀô¤Ç¤â²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÇÏ²¹Àô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¡ÆüËÜ»°¸ÅÀô¡¦ÆüËÜ»°Ì¾Àô¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë´ØÀ¾¤ÎÌ¾Åò¡£³ì¿§¤Î¡Ö¶âÀô¡×¤ÈÆ©ÌÀ¤Ê¡Ö¶äÀô¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀô¼Á¤ò»ý¤Ä¡£¶âÀô¤Ï¡¢Îä¤¨À¤äÉÏ·ì¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÉØ¿Í¤ÎÅò¡×¡£¶äÀô¤ÏÈ©¤ÎÏ·²½ËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤ÎÅò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
»Ø½É¡Ê¤¤¤Ö¤¹¤¡Ë²¹Àô¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡¡¼¯»ùÅçÆîÉô¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ë²¹ÀôÃÏ¡£Àô¼Á¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¶Ó¹¾ÏÑ¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅò¼£¾ì¤Ê¤É¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¡£Á´¿È¤òº½¤ËËä¤á¤ë¡Öº½¤à¤·²¹Àô¡×¤Ï¡¢ÉØ¿ÍÉÂ¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
¾ø¥ÎÅò²¹Àô ¤Õ¤±¤ÎÅò¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë
¡¡È¬È¨Ê¿¤Î»³Ê¢¤ËÎ©¤Ä°ì¸®½É¡£È¬È¨Ê¿ºÇ¸Å¤ÎÅò¤Ç¡¢»ÒÊõ¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½É¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿·¦ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëº®Íá¡¢½÷ÀÀìÍÑ¤ÎÌîÅ·É÷Ï¤¤È¥ª¥ó¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ø¤·É÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÄÂô²¹Àô¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¡³«Åò¤ÏÈôÄ»»þÂå¸åÈ¾¤È¤µ¤ì¤ë¡¢½½´Ñ»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ëÀÅ¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊÅò¼£¾ì¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿ô¸®¤Î½É¤È¶¦Æ±Åò¤Î¡ÖÍÆýÅò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Àô²¹Ìó40ÅÙ¤ÎÅò¤Ï¡¢»ÒÊõ¤ÎÅò¡¢Æý¤Î½Ð¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë²¹Àô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
°Ë¹áÊÝ²¹Àô¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¡¡400Ç¯Á°¤Î³«Åò»þ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡¢ÀÐÃÊ¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î²¹ÀôÃÏ¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë»ÒÊõ¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉØ¿ÍÉÂ¡¦ÉÔÇ¥¾É¤Ë¸ú¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÐÃÊ³¹¤ò¾å¤ì¤Ð¡¢»ÒÊõ¿À¼Ò¡Ö°Ë¹áÊÝ¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ï¤·¤´Åò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²¹Àô¤òË¬¤Í¤Æ¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë½É¤Î²¹Àô¤À¤±¤Ç¤¹¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ï¡¢°æß·¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¸À¡£
¡Ö²¹ÀôÃÏ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶¦Æ±Åò¤äÎ©¤Á´ó¤êÅò¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢°ã¤¦Àô¼Á¤ÎÅò¤ä¡¢¼ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ëÅòÁ¥¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬½¸¤¦¶¦Æ±Åò¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÈþÈ©¸ú²Ì¡ª²¹Àô
¡¡ÈþÈ©¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀô¼Á¤Ï¡¢Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡¢Î²²«Àô¡¢Î²»À±öÀô¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥«¥êÅÙ¤Î¹â¤¤Åò¤Ï¡¢È©¤Î±ø¤ì¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀîÃæ²¹Àô ¤«¤ÉÈ¾Î¹´Û¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¡¡·²ÇÏ¸©¤Î¸ãºÊ¶®¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡¢´ç¥öÂôÀî±è¤¤¤ËÎ©¤Ä°ì¸®½É¡£ÆüËÜ»°Èþ¿Í¤ÎÅò¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÀô²¹Ìó35ÅÙ¤Îº®ÍáÉ÷Ï¤¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¤ÎÅò¤ËÄ¹Åò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤ÎÈ©¤ò¼Â´¶¡£
¶ÌÂ¤²¹Àô¡ÊÅçº¬¸©¡Ë
¡¡¾¾¹¾»Ô¤Î¶ÌÅòÀî±è¤¤¤Ë½É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÈþÈ©²¹Àô¡£¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ù¤Ë¡¢¡Ö°ìÅÙÆþ¤ë¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÆþ¤ë¤ÈËüÉÂ¤¬¼£¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤ë¡£ÈþÈ©À®Ê¬¤Î¥á¥¿¥±¥¤»À¤ò´Þ¤à¡¢²½¾Ñ¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÀô¼Á¤¬ÆÃÄ§¡£
Ãæ»³Ê¿²¹Àô¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
¡¡ÌÄ»Ò²¹Àô¶¿¡¢ÂçÃ«Àî¤Ë±è¤Ã¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê»³´Ö¤Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¡£5¼ïÎà¤ÎÀô¼Á¤ò»ý¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥ë¥«¥êÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢¸»Àô100¡ó¤«¤±Î®¤·¤ÎÅò¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¤¦¤Ê¤®Åò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥È¥í¥È¥í¤ÎÅò¡£
ÆàÎÉÅÄ²¹Àô Çòº¬´Û¡Ê»³Íü¸©¡Ë
¡¡Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ¼¡¢ÁáÀîºÇ±ü¤ÎÆàÎÉÅÄ¤Ë¤¢¤ë°ì¸®½É¡£Â¿¤¯¤ÎÉÂ¤Ë¸ú¤¯¤³¤È¤ä¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅò¤Î¿§¤¬Æ©ÌÀ¡¢ÎÐ¿§¡¢ÇòÂù¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼·ÉÔ»×µÄ¤ÎÅò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ì¥ë¤Ã¤È¤·¤¿Åò¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢¤È¤í¤È¤í¤·¤Ã¤È¤ê¡£
Æ£¼·¡Ê¤È¤¦¤·¤Á¡Ë²¹Àô ºÌ±ÀÁñ¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¡¡
¡¡´ä¼ê¸©¤È½©ÅÄ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈ¬È¨Ê¿»³Äº¶á¤¯¡¢É¸¹â1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë°ì¸®½É¡£È¬È¨Ê¿¤ä´ä¼ê»³¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¡¢Äì¤«¤éË¢¤¬Í¯¤¡¢¥¿¥ª¥ë´¬¤OK¤Ê¤Î¤Ç½÷À¤â°Â¿´¤·¤ÆÆþÍá¤Ç¤¤ë¡£
ÅÁÅýÅªÎÅÍÜË¡¡ÖÅò¼£¡×
¡¡¸ÅÍè¡¢²¹Àô¤Ï¥±¥¬¤äÉÔÄ´¤Î²þÁ±¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÅò¼£Ê¸²½¡×¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åò¼£¤Ï¡¢²¹Àô¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òµá¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡È7Æü1²ó¤Ç3²ó¤ê¡Ê3½µ´Ö¡Ë¤ò¤è¤·¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÆü¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡Ä¡Ä°æß·½ÓÆó¤µ¤ó¡ü²¹ÀôÎò35Ç¯¡£²¹Àô¤Ï¡¢Åò¤¶¤ï¤ê¡¢¿§¡¢¹á¤ê¡¢Ì£¡¢Ãí¤¬¤ì¤ë²»¤È¡¢¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤ÎÌþ¤·¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²¹Àô¤òË¬¤ÍÊâ¤¯¡£¿ô¤è¤ê¤â¼Á¤ò½Å»ë¤Î¡¢Åò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤¹¤ëÇÉ¡£¶áº¢¤Ï¡¢Ì¾¤âÃÎ¤ì¤ÌÌ¾Àô¤ÎÃµµá¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
