¡Ö²áµî¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¡×--¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Îµæ¶Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¬À¸¤ó¤ÀµÕÅ¾3¥é¥ó¡ª´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å
²ñ¿´¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¡£ºÇ½ª²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Æ¥ª¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬2²ó¤Ë»Íµå¤ÈÃ±ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¾ìÌÌ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º6ÈÖ¤ÎJT¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬Êü¤Ã¤¿±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ØÈô¤ó¤À¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÂÇµå½èÍý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦Íã¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¡¢Ãæ·ø¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÂÐ±þ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï»°ÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£ÂçÃ«¤Ï2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤«¤é¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ëµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ3ÅÀÌÜ¤â¼è¤é¤ì¤¿¡£¡Ö´ËËý¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÀÛ¼é¤Ï¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¡ÊÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¶É¡ØTBS¡Ù²òÀâ¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥¢»á¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤¬»î¹ç¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®¡£¥Æ¥ª¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤³ÑÅÙ¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡Ë¤¬»°ÎÝ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ä¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç2ÅÀ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÀÕÇ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¡£²¿ÅÙ¤âÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ÂÇÀÊ3»°¿¶¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»ä¤ÏÄã¤¤µå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¡¼¥à¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¾å¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Îµå¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÇÄ¢¾Ã¤·¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÏÎäÀÅ¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£·è¤·¤Æ¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¡£¼þ°Ï¤ò¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ïº£¸å¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]