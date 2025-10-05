¤â¤¦¡ÖÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¯¡×»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¶¼°Ò¤ÎÊ¿¶Ñ161¥¥í¤È¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¼é¸î¿À²½¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤À¡×
ÎÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿º´¡¹ÌÚ(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£2²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢7²ó¤Ë¥Æ¥ª¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç5-3¤ÈµÕÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ê¡¼¥ºÀè¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·àÅª¤Ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤â100¥Þ¥¤¥ë¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿23ºÐ¤Ï¡¢½éµå¤Ë100.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅêµå¡£1»à¤«¤éÉâ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5·îÃæ½Ü¤Ë¡Ö±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¶ìÆ®¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤À¤Ã¤¿Â®µå¤¬Ê¿¶ÑµåÂ®87.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó141.1¥¥í¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢ºÆÄ´À°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡ÅØÎÏ¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ëÃæ·Ñ¤®¤Ç2ÅÐÈÄ¤ò¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡¢Ã¥»°¿¶Î¨18.00¤È°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¿®Íê¤â¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î²þÁ±¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤¬Ç¡¼Â¤Ë¼¨¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ËÅê¤¸¤¿11µå¤Î¤¦¤Á7µå¤¬4¥·¡¼¥à¤Ç¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤ËÅþÃ£¡£·üÇ°ºàÎÁ¤À¤Ã¤¿µå¼Á¤Î°²½¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ¡²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì¤Ç¡Ö2ÅÀº¹¤ÇÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î²÷Åê¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÌë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤·¤Ó¤ì¤ë¾¡Éé¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤ä¡¢¤³¤Î¿·¿Í¤ËÆ°¤¸¤ë¶ÉÌÌ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¯»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ç²òÀâ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¤¿¤À¤¿¤À¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë»Ñ¤À¡×¡Ê¸µMLBÅê¼ê¥É¥ó¥È¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¹»áÃÌ¡Ë¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¿ô¤«·î¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¡ÈËâµå²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î2µå¼ï¤ÇÎÏ¾¡Éé¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÍê¤â¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]