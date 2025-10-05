SHOW¡½YA¡¦»ûÅÄ·Ã»Ò¡¡ÉÔÃçÀâ¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤È¤Î´Ø·¸À¡Ö¥Ð¡¼¥µ¥¹¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHOW¡½YA¡×¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë1980Ç¯Âå¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SHOW¡½YA¤È¥×¥ê¥×¥ê¡£¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥×¥ê¥×¥ê¤È¤ÎÃç¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»ûÅÄ¤Ï¡ÖÃç¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÀ¨¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥µ¥¹¡ÊÅ¨ÂÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÔÃçÀâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¡¼¥µ¥¹¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤¬Çä¤ì¤ë¤È¼«¤º¤È¡ÊSHOW¡½YA¤âÇä¤ì¤ë¡Ë¡£¥é¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯ÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡ÖÅö»þ¤ÏSHOW¡½YA¤«¥×¥ê¥×¥ê¤¯¤é¤¤¤·¤«½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¡Öº£¤Ç¤³¤½½÷À¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯·Ï¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¤Ö¤Ã¤³¤ß¤Ë¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤³¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£