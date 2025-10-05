¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢¼«¿È½Ð±é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½ªÎ»¤Ç°ìÈÖÈ¿¶Á¤¢¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡ÖÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£9·î29Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¡Ù¤Ï²áµî°ì¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼ä¤·¤¤¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£±é¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡£°ìÈÖ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡¢Ç®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼ýÏ¿¤È¤«¡¢·ë¹½¡Ø¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡£¡Ø½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼ä¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥«¥º¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ë¤È¤«¡£ºÇ½ª²ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡Ø½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï17Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄÁ¤·¤¤¿Í¤ò¾·¤¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¼ãÎÓ¤¬MC¤òÃ´Åö¡£Æ±¶É¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¤Î¼ê½ñ¤¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤âÌ¾Êª¤À¤Ã¤¿¡£