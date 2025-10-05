¡ÚµþÅÔ8R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ·ÚÎÌ¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤¬²÷¾¡
¡¡10·î5Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8R¡¦3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è¤Î6ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶Î¼¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ô¥¨¥Þ¥ó¥½¥ó¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ï¡¼¥º¥ï¡¼¥¹¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶°ìºÈ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:22.6¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½©»³Ì¼ùµ³¾è¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥È¡¼¥à¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ËÌ½ÐÀ®¿Í¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡Úºå¿À2R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ¥¨¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ê¥¹¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ëº£Ç¯¤Î17¾¡ÌÜ
¡¡±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è¤Î6ÈÖ¿Íµ¤¡¢52kg¤Î·ÚÎÌ¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤Ïº£Ç¯¤ÎJRA¡¦17¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï³°ÏÈ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±¿¤Ó¤ÇÎ¥¤ì¤¿3¡¢4ÈÖ¼ê¤«¤é¡£¼ê±þ¤¨¤è¤¯±¿¤Ó¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤«¤é´í¤Ê¤²¤Ê¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡¡8Àï3¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶Î¼¡Ë
Éã¡§¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼
Êì¡§¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥Ã¥È
ÊìÉã¡§¥Õ¥¸¥¥»¥
ÇÏ¼ç¡§¥¿¥Þ¥â
À¸»º¼Ô¡§¥Õ¥¸¥ï¥é¥Õ¥¢¡¼¥à