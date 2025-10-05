Æó½½»ÍÀáµ¤¡Ö´¨Ïª¡×¤Ï¤É¤ó¤Êµ¨Àá¡©Å·¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ä½Ü¤Î¿©¤ÙÊª¡¢Êë¤é¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
2025Ç¯10·î8Æü¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¡Ö´¨Ïª¡Ê¤«¤ó¤í¡Ë¡×¡£½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Áð²Ö¤Ë¤ª¤ê¤ëÏª¤¬¤Ä¤á¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¨Ïª¡×¤Ï¤É¤ó¤Êµ¨Àá¤Ê¤Î¤«¡¢Å·µ¤¿Þ¤ä¤³¤È¤ï¤¶¤Ç¸«¤ëÅ·¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ä½Ü¤Î¿©¤ÙÊª¡¢Êë¤é¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨Ïª¡×¤È¤Ï¡©
2025Ç¯10·î8Æü¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¡Ö´¨Ïª¡Ê¤«¤ó¤í¡Ë¡×¡£
Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Áð²Ö¤Ë¤ª¤ê¤ëÏª¤¬¤Ä¤á¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¨Ïª¡×¤Ï´ü´Ö¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï10·î8Æü¤«¤é¼¡¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¡ÖÁú¹ß¡×¤ÎÁ°Æü¡¢10·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¨Ïª¡×¤È¡ÖÁú¹ß¡×¤Ï¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤ÏÈÕ½©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Åß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¡£ËÌ³¤Æ»¤äÉ¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤ËÎÃ¤·¤µ¤«¤é´¨¤µ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨Ïª¡×¤Î¼·½½Æó¸õ
¼·½½Æó¸õ¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿Îñ¤Ç¡¢¤è¤êºÙ¤ä¤«¤Ê¼«Á³¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»¡Ö¹ã´çÍè(¤³¤¦¤¬¤ó¤¤¿¤ë)¡×10·î8Æü¡Á10·î12Æüº¢
´ç¤¬ËÌ¤«¤éÆüËÜ¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ëº¢¡£´ç¤ÏÅß¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆ¤ÓËÌ¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»¡ÖµÆ²Ö³«(¤¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤Ò¤é¤¯)¡×10·î13Æü¡Á10·î17Æüº¢
µÆ¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¡£¤³¤Îº¢¤ÎÀ²Å·¤ò¡ÖµÆÆüÏÂ¡×¤È¤¤¤¤¡¢½©¤Îµ¨¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¡Öê©ê«ºß¸Í(¤¤ê¤®¤ê¤¹¤È¤Ë¤¢¤ê)¡×10·î18Æü¡Á10·î22Æüº¢
½©¤ÎÃî¤¬¸Í¸ý¤ÇÌÄ¤¯º¢¡£ÀÎ¤Ï¥³¥ª¥í¥®¤Î¤³¤È¤ò¥¥ê¥®¥ê¥¹¤È¸Æ¤Ó¡¢ê©ê«¤Ï½©¤ËÌÄ¤¯Ãî¤ÎÁí¾Î¤ò»Ø¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨Ïª¡×¤Ï¤É¤ó¤Êµ¨Àá¡©
¡Ö´¨Ïª¡×¤Îº¢¤Ï¡¢½©¤ÎÄ¹±«¤Îµ¨Àá¤¬²á¤®¡¢½©À²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¡£¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë¤Ï·î¤äÀ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤äÀ±¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£
»³¤Ç¤ÏÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¡¢ËÌ¤ÎÃÏ°è¤«¤é¹ÈÍÕ¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕÁ°Àþ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È(¹ÈÍÕ¤ÎÊ¿Ç¯Æü¢¨)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©»Ô¤Ç10·î16Æü¡¢ÂÓ¹»Ô¤Ç10·î20Æü¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÈÍÕÁ°Àþ¤Ï12·î¤Î½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÎóÅç¤òÆî²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¿Ç¯Æü¤Ï¡¢1991¡Á2020Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¿¶Ñ¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
Å·µ¤¿Þ¤ä¤³¤È¤ï¤¶¤Ç¸«¤ëÅ·¸õ¤ÎÆÃÄ§
¡Ö´¨Ïª¡×¤Îº¢¤ÎÅ·¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¿Þ¤Ï¡¢2023Ç¯10·î12Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Æ¤Î¶õµ¤¤È½©¤Î¶õµ¤¤òÊ¬¤±¤ë½©±«Á°Àþ¤Ï¡¢ËÌ¤«¤é¤Î½©¤Î¶õµ¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾å¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÅìÀ¾¤ËÏ¢¤Ê¤ëÂÓ¾õ¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÎ¦°é¤Á¤Î´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ò¤â¤Ä¹âµ¤°µ¤Ç¡¢½©¤é¤·¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀ²Å·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤È¤È¤â¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤°¤Ã¤Èµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹º¹¤¬15¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤²¹¤¬5¡îÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Éþ1ËçÊ¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢15¡îÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Éþ3ËçÊ¬¤â¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îº¢¤ÎÅ·¸õ¤òÉ½¤¹¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¡Ö°ì±«°ìÅÙ(¤Ò¤È¤¢¤á¤¤¤Á¤É)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤¬¹ß¤ë¤´¤È¤Ëµ¤²¹¤¬1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢½©¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½©¤Ï°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬¸ò¸ß¤ËÄÌ²á¤·¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é±ä¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±«¤ò¹ß¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±«¢ªÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®Æþ¢ªµ¤²¹Äã²¼¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢½©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬1¡î¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±«¤Î¸å¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±«¤ÎÁ°¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ±«¤Î¸å¤ËµÞ¹ß²¼(5¡î¡Á10¡îÄã²¼)¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ¤ØÀÜ¶á¤·¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¡ª½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿©¤ÙÊª
²Æ¤Î½ë¤µ¤¬¤ä¤ï¤é¤®ÂÎÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿©Íß¤Î½©¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö´¨Ïª¡×¤Îº¢¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢·ª¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤Î¤¤Î¤³Îà¡¢ÀÄ¹¼ºÚ¡Ê¤Á¤ó¤²¤ó¤µ¤¤¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»·ª
·ª¤ÏÌîºÚ¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¤Ë¼Â¤ë²ÌÊª¤Ç¤¹¡£¤¤¤âÎà(À¸)¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤È¤ì¡¢½ÂÈé¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Î·ªÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ª¤´ÈÓ¡£¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î·ª¤ÈÀäÌ¯¤Ê±ö²Ã¸º¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
¡»¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤Î¤¤Î¤³Îà
¸¶ÌÚºÏÇÝ¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤Ï½Õ¤È½©¤ËÂ¿¤¯½Ð²ó¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½©¤Ï¹á¤ê¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£À¸¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¡¢Æü¸÷¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬Áý¤¨¡¢¹á¤ê¤âÁý¤·¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¥«¥µ¤ò²¼¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¶¤ë¤ËÊÂ¤Ù¡¢´³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë30Ê¬¡Á2»þ´ÖÄøÅÙ´³¤¹¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ÀÄ¹¼ºÚ(¤Á¤ó¤²¤ó¤µ¤¤)
ÀÄ¹¼ºÚ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤ÊÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î²ÚÃæÃÏ¶è¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¹¼ºÚ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾ÍÎÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½ÌîºÚ¡£¥Ï¥¯¥µ¥¤¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¼ÑÊø¤ì¤·¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÁÇ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Ìý¤Ç¤¤¤¿¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö´¨Ïª¡×¤Ï¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤ÏÈÕ½©¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯½©¤Î¶õµ¤¤¬ËÌÆüËÜ¤«¤é¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Á°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ï°ìÆü¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤ÎÁ°¸å¤ÇÆü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°áÂØ¤¨¤Ï·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½©¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£