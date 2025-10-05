Netflix¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÉÌôÊªÃæÆÇÌò¡É±é¤¸¤ë51ºÐÇÐÍ¥¤¬Ì¥¤»¤ë°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡½¡½À½ºîÂ¦¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¡È¤½¤ÎÀ¨¤µ¡É¤È¤Ï¡©
»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡£2020Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤¬2025Ç¯9·î25Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¤³¦87¤«¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁáÂ®ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂçÁÒ¹§Æó¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÍÇ½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ë¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÉô¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÈÂçÁÒ¹§Æó¤ÎÂ¸ºß´¶
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏËãÀ¸±©Ï¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬À¸»à¤ò¤«¤±¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¼¾åÆúÏº¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿¹±ÊÍª´õ¤µ¤ó¡¢»°µÈºÌ²Ö¤µ¤ó¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤µ¤ó¡¢ÀÄÌøæÆ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÍ¤ÂÀÏ¯¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ê¤ÉÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬½¸¤¦´é¤Ö¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¤µ¤ó¡¢¿ÜÆ£Íýº»¤µ¤ó¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬ÂçÁÒ¹§Æó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î»õ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¡ÈËüÇ½¥¥ã¥é¡É¤ÎÌ¯µ»
¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤ä¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤«¤é·º»ö¤ä°å»Õ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Î¤¢¤ë°¿Í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÂçÁÒ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤ÇÌôÊªÃæÆÇ¼Ô¤Î¥Æ¥Ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»µ¤¤Ç¸ý¤¬°¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥¹¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ä¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·À½ºîÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤òÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥Æ¥Ä¤Ï¤½¤ÎÌµÅ´Ë¤¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ë¡¼¥ëÇÄ°®¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Ï¥Æ¥Ä¤¬Ãç´Ö¤ò¸ý°¤¯ÇÍ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¼þ°Ï¤òº¤¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ÆÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶»¥¢¥Ä¤ÊÅ¸³«¤â¡£¤³¤ì¤â¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë±é½Ð¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö°å¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç²¿¤é¤«¤Î¼êÅö¤Æ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Æ¥Ä¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ä¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò²ó¤ê¤òÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ÛÇ÷´¶¤ÎÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤òÀ¸¤àÀäÌ¯¤Ê¡È¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¡É
Ãæ¤Ç¤âºÇ¤â¡ÖÂçÁÒ¹§Æó¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ä±é·àºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌò³ä¤ò¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò1¿Í¤ÇÃ´¤¤¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤Ï¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò±é¤¸¤¿Ä«ÈæÆàºÌ¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó2¤Þ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Á´°÷20Âå¤«¤é30Âå¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤´é¤Ö¤ì¡£
¤½¤Î¤¿¤áÄ«ÈæÆà¤µ¤ó¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Î²ñÏÃ·à¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ï¤Û¤É¤è¤¯¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Èá·àÅª¤Ç½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ì½ÖÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤¬2025Ç¯9·î25Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¤³¦87¤«¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁáÂ®ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂçÁÒ¹§Æó¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÍÇ½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ë¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÉô¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏËãÀ¸±©Ï¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬À¸»à¤ò¤«¤±¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¼¾åÆúÏº¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿¹±ÊÍª´õ¤µ¤ó¡¢»°µÈºÌ²Ö¤µ¤ó¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤µ¤ó¡¢ÀÄÌøæÆ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÍ¤ÂÀÏ¯¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ê¤ÉÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬½¸¤¦´é¤Ö¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¤µ¤ó¡¢¿ÜÆ£Íýº»¤µ¤ó¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬ÂçÁÒ¹§Æó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î»õ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¡ÈËüÇ½¥¥ã¥é¡É¤ÎÌ¯µ»
¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤ä¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤«¤é·º»ö¤ä°å»Õ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Î¤¢¤ë°¿Í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÂçÁÒ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤ÇÌôÊªÃæÆÇ¼Ô¤Î¥Æ¥Ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»µ¤¤Ç¸ý¤¬°¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥¹¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ä¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·À½ºîÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤òÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥Æ¥Ä¤Ï¤½¤ÎÌµÅ´Ë¤¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ë¡¼¥ëÇÄ°®¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Ï¥Æ¥Ä¤¬Ãç´Ö¤ò¸ý°¤¯ÇÍ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¼þ°Ï¤òº¤¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ÆÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶»¥¢¥Ä¤ÊÅ¸³«¤â¡£¤³¤ì¤â¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë±é½Ð¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö°å¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç²¿¤é¤«¤Î¼êÅö¤Æ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Æ¥Ä¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ä¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò²ó¤ê¤òÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ÛÇ÷´¶¤ÎÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤òÀ¸¤àÀäÌ¯¤Ê¡È¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¡É
Ãæ¤Ç¤âºÇ¤â¡ÖÂçÁÒ¹§Æó¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ä±é·àºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌò³ä¤ò¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò1¿Í¤ÇÃ´¤¤¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤Ï¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò±é¤¸¤¿Ä«ÈæÆàºÌ¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó2¤Þ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Á´°÷20Âå¤«¤é30Âå¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤´é¤Ö¤ì¡£
¤½¤Î¤¿¤áÄ«ÈæÆà¤µ¤ó¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Î²ñÏÃ·à¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ï¤Û¤É¤è¤¯¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Èá·àÅª¤Ç½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ì½ÖÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£