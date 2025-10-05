¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×²ÃÆþ¤ÎGKÌîÂô¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡½é¿Ø¤Ï1¡½1¤Î°ú¤Ê¬¤±
¡¡¡þ¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×1¡½1¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
¡¡º£²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿GKÌîÂôÂç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡Ê22¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥åÀï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á4Àï¤Ç1Ê¬¤±3ÇÔ¤Î13°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î14°Ì¤òÁê¼ê¤Ë½é½Ð¾ì¤Ç½éÀèÈ¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾28Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Æ±41Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ1¡½1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï12ËÜ¤ÇÏÈÆâ¤ËÈô¤ó¤À¤Î¤Ï2ËÜ¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌîÂô¤Ï1ËÜ¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1ËÜ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥é¥á¥ó¥¹¤¬³«Ëë4»î¹ç¡Ê1¾¡3Ê¬¤±¡¢7°Ì¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ë°ÜÀÒ¡£Â³¤¯5»î¹ç¤Ï35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¥È¡¼¥ì¥ó¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¾¡1Ê¬¤±3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤òÌä¤¦ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÌîÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£