¿¿ÃæËþ»á¡¡¼«¿È¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Ä¾Á°¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»ö·ï¡É¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é100²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö100²óµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£
¡¡»þ¤Ë¤ÏMC¡¢»þ¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÆóÅáÎ®¤ÇÈÖÁÈºÇÂ¿½Ð±é¤ò¸Ø¤ë¿¿Ãæ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤È¡È¹×¸¥ÅÙ¡É¤Î¹â¤¤3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê54¡Ë¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·çÀÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÉã¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ï°ìÀÚËÍ¤Î¿ÊÏ©¤È¤«¤Ë¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹â¹»¤âÂç³Ø¤â¿¿Ãæ»á¼«¿È¤¬¿Ê³ØÀè¤ò·è¤á¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤À¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉã¤À¤Ã¤¿¤È¤Þ¤º¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Â©»Ò¤ÎÌîµå¤Ë°ìÀÚ¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¥×¥í¤È¿Ê¤ó¤ÀÂ©»Ò¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢µ¢¾Ê»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤Éã¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¼ò°û¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤Î¿ÆÉã¤Ï¡ÊÂ©»Ò¤Î¥×¥í¡ËÌîµå¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÃë´Ö¤«¤é¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¿¿Ãæ»á¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁ´ÉôÁª¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤ÇËÍ¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é²ÈÂ²¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÉã¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤»þ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¿Ãæ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2008Ç¯10·î12Æü¤Î²£ÉÍÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤«Íè¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î»þ¤Ë¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»þ´Ö¤Ë¡£¤³¤³¤Ë½¸¹ç¤·¤í¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¿¤éÆþ¸ý¤Ç·ÙÈ÷°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥éÊâ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ×¤à¼çÌò¡¦¿¿ÃæËþ³°Ìî¼ê¤ÎÉã¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿ìµÒ¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ·ÙÈ÷°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡Ö¿¿Ãæ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ÆÌµ»ö¤Ëµå¾ìÆâ¤Ø¡£¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤Î°úÂà¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÇÄ¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ä¤¤°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¡£
¡¡¡Ö¿ÆÉã¤ÏÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤í¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥«¥ß¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤Î¼å¤Ã¤Æ¤ë¤ªÉãÍÍ¤ò¡ÊÂ©»Ò¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸åÇÚ¤Î¸Þ½½Íò»á¤¬¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ËÍ¡¢¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò°û¤ó¤À¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÊäÂÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Ãæ»á¤âÂç¼õ¤±¡£¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢²¶¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤¤¤¤¿ÆÉã¤Ç¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÉã¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£