¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤Ë¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤¦¤É¤ó¡×ÃÂÀ¸¡¡Å·¤«¤¹¤Ï¿å¤È¾®ÇþÊ´
¡¡µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤ÎÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¡Öµþ¤¦¤É¤ó³«²½Äâ¡×¤¬¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡×¤Î¤¿¤á¤Î¤¦¤É¤ó¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤ªÅò¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤¦¤É¤ó¤òÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡£µû¤Î¤À¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂçÆ¦¤Ê¤É¤ÇÉ÷Ì£¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡±¿±Ä¤¹¤ëgain¡Ê¥²¥¤¥ó¡Ë¡á²¼µþ¶è¡á¤ÎÎë¼¯Ë»Ë¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ËÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡£Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥®¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¶¯¤¤ÌîºÚ¤â¼è¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍèÅ¹¼Ô¤Î1³äÄø¤¬³°¹ñ¿Í¡£¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¥«¥Ä¥ª¤Ê¤É¤Î¤À¤·¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÀèÊý¤Î´õË¾¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÅò¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤±Æþ¤ì¤¿¤¦¤É¤ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îë¼¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¡¼¥¬¥ó´Ø·¸¤Î¾®ÇäÅ¹±¿±Ä¤ä°û¿©Äó¶¡¤ò¼ê¤¬¤±¤ëµþÁ±¡ÊÃæµþ¶è¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Ï¢·È¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¡£µû¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂçÆ¦¤ä¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤ò¹â¤á¤¿¡£Å·¤«¤¹¤â¿å¤È¾®ÇþÊ´¤Î¤ß¤Çºî¤ê¡¢Íñ¤ÏÍÑ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Í¥®Îà¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢¿åºÚ¤ò³èÍÑ¡£º½Åü¤â¥ô¥£¡¼¥¬¥óÂÐ±þ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£Îë¼¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡²¤ÊÆ·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¼ç¤ËÃíÊ¸¤·¡¢Á´°÷¤¬´°¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤·´Å¤á¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î¤¢¤ë¤À¤·¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¤È¤¤¤¦¡£±Ç²èÂ¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢²ÈÃÜÀ¸»º¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥óÂÐ±þ¤ÏÉ¬Á³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÉÊ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ìÁØÌ£¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë±Ç²èÂ¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È´î¤Ö¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡¦±¢»³ ÆÆ»Ö¡Ë