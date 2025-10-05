¡ÖÀÎ¤«¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡×àµ´ÌÇá¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¡¢¼ê¤Ä¤Ê¤®2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Ë¡¢»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö»ÐÄï¤Ã¥¹¤«¡©¡×
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¼ê¤Ä¤Ê¤®¡¢´é¤Þ¤Í¤â
¡¡²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆàÎÉ¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Í§Ã£¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢±Ø¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÆàÎÉ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡¢¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤Î´é¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤ë¤Ã¤ÈÇò¤¤¤ªÈ©¤¬°ì½ï¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤Ë¡¢»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö»ÐÄï¤Ã¥¹¤«¡©¡×¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤Ë»÷¤»¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡¢É±¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤È¤ó¾Ð¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡LiSA¤Ï2010Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£