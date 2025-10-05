¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×Êì¤ÏàDr.¥³¥È¡¼á½÷Í¥¡Ä35ºÐ½÷Í¥à¥É¥¢¥Ã¥×´éáÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤Ë¿ô¡¹½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤òÊì¤Ë»ý¤Ä35ºÐ¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥Ž¥¼êÄÍ¿¿À¸(¤Þ¤¤)¡£¡Ö#´é¤À¤è #´é¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¥«¥á¥é¤ËÀÜ¶á¤·Ä©ÀïÅª¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓŽ¤2003¡¾06Ç¯)¤Ç¡¢¼Æºé¥³¥¦±é¤¸¤ë´Ç¸î»Õ¡¦À±ÌîºÌ²Â¤ÎÊì¤ò¹¥±é¤·¤¿Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¼êÄÍ¤Î¶á±Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦♡¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÆ·¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£