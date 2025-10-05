¤¬¤óØí´µ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼àºÇ½ª¸¡ºº¥Ñ¥¹á´î¤Ó¤Î¶á±ÆÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¿ä¤·¤¬·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Çµï¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¾Ð´é¤Ç´²²ò¤òÊó¹ð
¡¡¸½ºß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤ó¤Î´²²ò¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ Ìó10Ç¯Á°¡£¹Ã¾õÁ£¤Ë3¥»¥ó¥Á¤Î°À¼ðáç¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢¹Ã¾õÁ£ÆýÆ¬´â¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢±¦¹Ã¾õÁ£¤òÅ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢10Ç¯Á°¤Ë¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¹Ã¾õÁ£ÆýÆ¬´â¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±¦¹Ã¾õÁ£¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸µÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¢¥ë¥·¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉÜÀîÍ£Ì¤(49)¡£
¡¡¡Ö¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ï¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¤°Ù10Ç¯¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖºÇ½ª¤È¤Ê¤ë¸¡ºº¤ò¡¢ÀèÆü¥Ñ¥¹½ÐÍè¤¿»ö¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡£»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î°Ù¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ½ª¸¡ºº¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ä¤·¤À¤Ã¤¿Êý¡¢³Ú¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤â¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Çµï¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉÜÀî¤Ï1993Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£98Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥ã¡¦¥³¥ó¥°¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¥¢¥ë¥·¥ª¥ó¤ËÆþÃÄ¡£2001Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£É×¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÅÄÃæÌ¡£Ä¹½÷¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡£