¡Ö¤½¤³¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ÑÅê¤ÇÇÔÀï¡¡Åêµå¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¡Öº£Ìë¤ÎÂçÃ«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï2²ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÅêµå¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÂ®µå¤â»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ìë¤ÎÂçÃ«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ã¦Ë¹¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6²ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤Î¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£¤³¤Î²ó¤ÏÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Î7²ó¤Ë¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÎÝ2ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥¹¥È¥é¡¼¥àÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤«¤é¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤âÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬3¿ÍÌÜ¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê7²ó¤«¤é¡Ë±¦Åê¤²Åê¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿¤éÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æº¸ÏÓ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤«ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅê¼ê¤ò¸òÂå¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ÑÅê¤¬¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£