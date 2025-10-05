¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛËÙ¶×²»¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¡¡3Ç¯¤Ö¤ê3¾¡ÌÜ¡õ¥ß¥»¥¹½éV¡¡9Ç¯Á°¤ÎÀã¿«²Ì¤¿¤¹
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡1ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£22Ç¯T¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¡£
¡¡Á°È¾¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤È¿¤Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10ÈÖ¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢11ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£5ÁÈÁ°¤Ç²ó¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ë1ÂÇº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢16ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯Âç²ñ¤ÇºÇ½ªÆü½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ë1ÂÇº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£9Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤â²Ì¤¿¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Ê¼¸Ë¤Ç½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥»¥¹½éV¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡þËÙ¡¡¶×²»¡Ê¤Û¤ê¡¦¤³¤È¤Í¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£Ê¼¸Ë¡¦ÂìÀîÆó¹âÂ´¡£14Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£21Ç¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£22Ç¯T¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS¤Ç2¾¡ÌÜ¡£·ì±Õ·¿A¡£1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢56¥¥í¡£