²¦Ã«¾½¤µ¤ó¼õ¾Þ¤Ê¤é¤º¡¡LGBTQºîÉÊ¤ÎÊÆÊ¸³Ø¾Þ
¡¡ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡ÊLGBTQ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þºî¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖLGBTQ¡Ü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×ÉôÌç¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ºî²È²¦Ã«¾½¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Î¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤Î±ÑÌõÈÇ¡Ê¥µ¥à¡¦¥Ù¥Ã¥È¤µ¤óÌõ¡Ë¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤Ï1989Ç¯¡¢LGBTQ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Ê¸³Ø¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Î²ñÄ¹Îá¾î¤È¡¢¸î±Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬¡¢ÃË¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ê½÷À¤ÎÏ¢ÂÓ¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯7·î¤Ë±Ñ¥À¥¬¡¼¾Þ¤ÎËÝÌõÉôÌç¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£