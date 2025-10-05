¸µÊõÄÍ¤ÎÆÁ»³ô£¡¢26ºÐ¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¹ðÇò¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¡ÄÎáÏÂ¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦²ÖÁÈÌ¼Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆÁ»³ô£¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÂçÂô¤¢¤«¤Í LUCKY 7 supported by ¸¤ÄÍÀ½ºî½ê¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å9¡§50¡Á9¡§57¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤ÎËÉÙ¤äÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍ¤ÎÆÁ»³ô£¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÆÁ»³¤ÏÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î¤Ë°ìÅÙ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂçÂô¤¢¤«¤Í LUCKY 7¡Ù¤Ë¤Ï¡¢9·î28Æü¡Á10·î3Æü¤Î¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÆÁ»³¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±ÇÁü¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤È¤«¡¢ÍÄ¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Ç¤òÊú¤¨¤¿¤È¤«¡¢¶¯¤¤½÷À¡¢°ÕÃÏ¤Î°¤¤½÷À¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊõÄÍ¤ÎÌ¼Ìò»þÂå¤ÎÀ¼¤Îºî¤êÊý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤È¤¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤â¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñÂæ¤Î¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡Îø°¦´Ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤¤¿Í¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤À¤È¹ðÇò¡£¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤â¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÂçÂô¤¬¡Ö¤¢¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÁ»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¡ÄÎáÏÂ¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÎø°¦¤Ï¡Ë¤ªÍÂ¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
