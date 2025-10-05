¿Í¼Á²òÊü¡¢²ÈÂ²¤é¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¥¬¥¶ÄäÀï¡¢¸ò¾Ä¤Î·ë¼Â´ê¤¦
¡¡¡Ú¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÀïÆ®³«»Ï¤«¤é7Æü¤Ç2Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤é¤¬4ÆüÌë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃæÉô¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç²òÊü¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¿ÊÅ¸¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢²ÈÂ²¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´õË¾¤òÊú¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Î½¸²ñ¤Ë¡×¡Ö¿Í¼Á²òÊü¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£Áá´ü¤ËÁ´°÷¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¸ò¾Ä¤Î·ë¼Â¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¹´Â«²¼¤Î¿Í¼Á¤ÏÌó50¿Í¡£¤¦¤ÁÀ¸Â¸¼Ô¤Ï20¿ÍÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤¹¤°Á´°÷¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¡£¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥ÖÃæ¿´Éô¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï¿ôÀé¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¼Á¤Î´é¼Ì¿¿¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡£