Ä¹Ã«ÀîÀë°Ê¤¬Äê¿®¤ËÄó°ÆŽ¢¿ÍÂ´ó¾ìŽ£¤Ë°Æ¸¤ÎÃÎ·Ã
ÀÐÀîÅçÅôÂæ¡Ê¼Ì¿¿¡§kepporu / PIXTA¡Ë
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä¡¦¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¿ÍÊª¤ä¡¢ÄÕ½Å¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½ÐÈÇÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µÏ·Ãæ¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤È¤·¤Æ¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜ¡Ö¹¾¸Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÄ®¿ÍÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¿¤Á¡×¤ÎÂè40²ó¤Ï¡¢²ÐÉÕÅðÂ±²þ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÀë°Ê¤¬ÁÏÀß¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡Ö¿ÍÂ´ó¾ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾¾Ê¿Äê¿®
²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿Ï·ÃæÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥¸¥á¤ÇÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤À¤¬¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï²«É½»æ¥ª¥¿¥¯¤ÎÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄê¿®¤âÊ¸³Ø¤ò¹¥¤ß¡¢³¨²è¤ò°¦¤·¤¿Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ºöÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î²¿¤â¤«¤â¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤Â³¤·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌµ½É¿Í¤ÎÂÐºö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï ¤Ø¤¤¤¾¤¦ ¤Î¤Ö¤¿¤á¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤Ï¡¢ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤Î»þÂå¾®Àâ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¿¿ÅáÆÁ¼¡Ïº¤È¤¤¤¦Ì¾¹â¤¤ÅðÂ±¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²ÐÉÕÅðÂ±²þ¡×¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¡£
¡Ö²ÐÉÕÅðÂ±²þ¡×¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»ÔÆâ¤Ç¤ÎÊü²ÐÈÈ¡¦ÅðÂ±¡¦ÇîÅÌ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¿¦Ì¾¤Î¤³¤È¡£Éã¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìò¿¦¤À¤±¤Ë¡¢42ºÐ¤Ç²ÐÉÕÅðÂ±²þ¤ÎÌò¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£43ºÐ¤ÇÉã¤âÌ³¤á¤¿ËÜÌò¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿¡£
ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤Ç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ìµ½É¿Í¤Î¡ÖÍÜ°é½ê¡×
¤À¤¬¡¢Àë°Ê¤Ï¤¿¤À¡¢ÈÈºá¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£´²À¯2¡Ê1790¡ËÇ¯¤ËÌµ½É¤äºá¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÂ´ó¾ì¤òÀßÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ìµ½É¤È¤Ï¡¢¸ÍÀÒ¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºá¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë´ªÅö¤µ¤ì¤¿¿Í¤ä¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¡¢¼ºí©¤·¤¿¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤ÎÄê¿®¤Ï¡¢Ìµ½É¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ï¼£°Â°²½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«ÅÁ¡Ø±§²¼¿Í¸À¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµýÊÝ¤Îº¢¤è¤êÌµ½É¿Í¤¬°»ö¤òÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½Èà¤é¤ò°ì¤Ä¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°Â±ÊÇ¯´Ö¤Ë¤Ï¡ØÍÜ°é½ê¡Ù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡ÖµýÊÝÇ·Èæ¤è¤ê¤·¤Æ¤³¤ÎÌµ½É¤Æ¤Õ¤â¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Î°¶È¤ò¤Ê¤¹¤¬¸Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌµ½É¤ò°ìÃÄ¤ËÆþ¤ìÃÖ»ø¤é¤Ð¤·¤«¤ë¤Ù¤·¤Ê¤ó¤É·úµÄ¤â¤¢¤ê¤±¤ì¤É²Ì¤µ¤º¡£¤½¤Î¸åÍÜ°é½ê¤Æ¤Õ¤â¤Î¡¢°Â±Ê¤ÎÈæ¤Ë¤«¤¢¤ê¤±¤ó¡¢½Ð¤ÇÍè¤Ë¤±¤ì¤É¤³¤ì¤â²Ì¤µ¤º¡×¡Ë
Äê¿®¤¬¤³¤³¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍÜ°é½ê¡×¤È¤Ï¡¢°Â±Ê9¡Ê1780¡ËÇ¯¤Ë´úËÜ¤ÎËÒÌîÀ®¸¤¬¿¼ÀîÌÐ¿¹Ä®¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÍÜ°é½ê¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
ÀßÃÖ¤Î·Ð°Þ¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡Ö°Â±ÊÀñÍ×Îà½¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÏ·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆîÄ®Êô¹Ô¤ÎËÒÌîÀ®¸¤¬¡¢ËÌÄ®Êô¹Ô¤Î¶ÊÊ¥·ÊÁ²¡Ê¤Þ¤¬¤ê¤Ö¤Á ¤«¤²¤Ä¤°¡Ë¤Ë¤³¤ó¤ÊÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌµ½É¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°¼Á¤Ê¼Ô¤Ïº´ÅÏ¤ËÁ÷¤ê¡¢²þÁ±¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¼Ô¤ÏÍÜ°é½ê¤Ç¹¹À¸¤µ¤»¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍÜ°é½ê¤ÏÅ·ÌÀ6¡Ê1786¡ËÇ¯¤ËÇÑ»ß¡£6Ç¯´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¨Ë´¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÊÄº¿¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°¥¬¥¤À¤Ã¤¿Àë°Ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î´ó¤êÅº¤¤
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡Ö»Ö¤¢¤ë¼Ô¤Ï¤ª¤é¤Ì¤«¡×¤ÈÄê¿®¤¬¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Àë°Ê¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡Ä¡Ä¤ÈÄê¿®¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´²À¯2¡Ê1790¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÌµ½É¿Í¡×¤Î¹¹À¸»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÂ´ó¾ì¡×¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÂ´ó¾ì¤Ç¤Ï¡¢·º¤ò½ª¤¨¤¿Ìµ½É¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¿¦¶È·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼ê¤Ë¿¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ëÂç¹©¡¢¾ã»Ò¡¦¥¬¥é¥¹¸Í¡¦ÌÚÀ½Èâ¤Ê¤É¤ò°·¤¦·ú¶ñ¿¦¿Í¡¢ÈÄºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë»ØÊª»Õ¡¢ÌÚÀ½¤ÎÊª¤Ë¼¿¤òÅÉ¤ëÅÉ»Õ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤¿¡£
¤â¤·¡¢¼ê¤Ë¿¦¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀºÊÆºî¶È¤ò¹Ô¤¦ÊÆ¤Ä¤¡¢Ìý¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëºÚ¼ï¤òºñ¤ëÌýºñ¤ê¡¢À¸³èÍÑ¶ñ¤äÍúÊª¤Ê¤É¤òºî¤ë¤ï¤éºÙ¹©¡¢»æ¤òºî¤ë»æ¤¹¤¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Ç¤¤¿À½ÉÊ¤ÏÄ®¤Î¾¦¿Í¤Ë´Õ»¥¤òÍ¿¤¨¤ÆÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤òµö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤Æ¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²þ¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ÈµÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ï¿´³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ÖÏÃ¤òÄ°¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Àë°Ê¤¬¡ÖÁÎ¤ÎÀâ¶µ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄê¿®¤Ë·úµÄ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¿´³Ø¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àë°Ê¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢µÈ¸¶¤ä¿¼Àî¤Î²¬¾ì½ê¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éã¤¬Ãßºâ¤·¤¿¶â¶ä¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹Ó¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿ÍÂ´ó¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÉÂ¿ÍÉô²°¤ä¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¼ýÍÆ¼¼¡Ö½÷ÃÖ¾ì¡×¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÃÖ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÓÃæ¤Ç½÷À¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÇÑ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ËëËö¤Ë¤ÏÉü³è¤·¤Æ½÷À¤ËÅ¬¤·¤¿¼êºî¶È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÅÞ¤Ë¤Æ¤â¿Í¡×¤È¤¤¤¦Àë°Ê¤Î¹Í¤¨¤È¡¢¤½¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿Äê¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶áÂåÅª¤Ê·ºÌ³½ê¤Î¤µ¤¤¬¤±¤È¤Ê¤ë¹¹À¸»ÜÀß¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Õ¼¡¤¬ºî¤Ã¤¿ÈË²Ú³¹¤òÄÙ¤·¤¿ÅÚ¤Ç¿ÍÂ´ó¾ì¤òºî¤Ã¤¿
¤½¤Î¤è¤¦¤ËÌµ½É¿ÍÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÀë°Ê¤Î·úµÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿Äê¿®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°Æ¤òÂà¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Àë°Ê¤ÏÅö½é¡¢¿¼Àî¤ÎÄáÊâÄ®¤òÎ©ÃÏ¤È¤·¤ÆÄê¿®¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Îº¢¤Ë¿¼Àî¤ÎÌÐ¿¹Ä®¤Ëºî¤Ã¤¿ÍÜ°é½ê¤Ç¤ÏÆ¨Ë´¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àî±è¤¤¤ÇÆ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¡¢¤«¤Ä¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÄáÊâÄ®¤Ê¤é¤Ð¡¢2ËüÄÚ¤È¤¤¤¦¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Æ¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¶ùÅÄÀî²Ï¸ý¤ÎÀÐÀîÅç¤ÈÄÑÅç¤È¤Î´Ö¤ÎÅ´Ë¤½§¸þÅç¤Ë¿ÍÂ´ó¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉßÃÏ¤ÏÌó1Ëü6000ÄÚ¡£¤½¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Äê¿®¤ÏÃæ½§¤ò¼è¤ê²õ¤·¤ÆÀî¤¶¤é¤¤¤·¤¿ÅÚ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ½§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°Â±Ê¸µ¡Ê1772¡ËÇ¯¤ËÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¶ùÅÄÀî¤òËä¤áÎ©¤Æ¡ÖÃæ½§¿·ÃÏ¡Ê¤Ê¤«¤¹¤·¤ó¤Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈË²Ú³¹¤ò4Ç¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¾ì½ê¤À¡£Äê¿®¤ÏÏ·Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ½§¿·ÃÏ¤ÎÅ¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÚ¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¡¢¸µ¤ÎÀî¤Ø¤ÈÌá¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¹¤ê¾ì¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿ÅÚ¤Ç¿ÍÂ´ó¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¾¾Ê¿Äê¿®¤é¤·¤¤¡×
Æ£ÅÄ³Ð¤Ï¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡¡À¯¼£²þ³×¤ËÄ©¤ó¤ÀÏ·Ãæ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±´¶¤À¡£°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ½É¿ÍÂÐºö¤À¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¾¾Ê¿Äê¿®Ãø¡¢¾¾Ê¿Äê¸÷Ãø¡Ø±§²¼¿Í¸À¡¦½¤¹ÔÏ¿¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë
Æ£ÅÄ³ÐÃø¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡¡À¯¼£²þ³×¤ËÄ©¤ó¤ÀÏ·Ãæ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë
¹âß··û¼£Ãø¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë