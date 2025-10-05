¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á¡¡ÂæÏÑ¤ÎÀìÌç²È¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¼¨¤¹
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀìÌç²È2¿Í¤¬Ãæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂæÆü´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¯¼£Âç³Ø¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¼çÇ¤¤ÎÍûÀ¤Úö¶µ¼ø¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂæÆü´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁêÂÐÅª¤Ë³Ú´ÑÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÂæÆü´Ø·¸¤òÀ¯ºö·èÄê¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÏÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÂê¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑÂ¦¤ÏÂæÆü´Ø·¸¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÁ°¿Ê¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£À¯ÉÜ¤Ï¤Þ¤ºÆüËÜÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤È±ß³ê¤ËÂÐÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¹âÍºÂç³Ø¡ÊÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¡ËÀ¯¼£Ë¡Î§³Ø²Ê¤ÎÍÌîâÃÓ¶µ¼ø¤Ï¡¢¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ï¿ÆÂæ¿§¤¬¤¢¤Þ¤êÇ»¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ì¤ÐÂæÆü´Ø·¸¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Îº¢¤Î¾õ¶·¤ËÌá¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÂæÆü´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï°ÂÇÜ»á¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê³°¸òÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ä¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô»á¤¬½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÌ»á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£Íû»á¤ÏÃËÀ¼çÆ³¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
