¹âÀºÅÙ¤ÊÂçÄ²¥«¥á¥éŽ¢³ÈÂçÆâ»ë¶ÀŽ£¤È¤Ï? ½¾Íè¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«°å»Õ¤¬²òÀâ!
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ä¥Ý¥êー¥×¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¹âÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡Ö³ÈÂçÆâ»ë¶À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÂÎ¡¢½¾Íè¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢ÅìµþÆâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹©Æ£ÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹©Æ£ Ë¼ù¡ÊÅìµþÆâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2022Ç¯6·î¤Þ¤Ç¾¼ÏÂÂç³Ø²£ÉÍ»ÔËÌÉôÉÂ±¡¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤ª¤è¤½20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ¤ÎºÇÀèÃ¼»ÜÀß¤Ç¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤Þ¤ÇÌó4Ëü·ï°Ê¾å¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯7·î¤è¤ê¡¢ÅìµþÆâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¡Ö³ÈÂçÆâ»ë¶À¸¡ºº¡×¡ÖÄ¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¸¡ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
¤É¤Á¤é¤â¡¢½¾Íè¤ÎÆâ»ë¶À¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤Ç¤¹¡£³ÈÂçÆâ»ë¶À¤Ï100ÇÜ¡¢Ä¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¤À¤È520ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤è¤ê¤µ¤é¤ËÀµ³Î¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥êー¥×¤¬ÎÉÀ¤«°À¤«¤Î´ÕÊÌ¤Ê¤É¤Ï³ÈÂçÆâ»ë¶À¤äÄ¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Æâ»ë¶À¸¡ºº»þ¤ËÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
ºÇ½ªÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¥Ý¥êー¥×¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÉÂÍýÁÈ¿¥¸¡ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÈÂçÆâ»ë¶À¤äÄ¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÉÂÍý¿ÇÃÇ¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÇÃÇÀºÅÙ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥êー¥×¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤â¤½¤Î¾ì¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
¤¿¤·¤«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉÂÊÑ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥Ý¥êー¥×¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂçÄ²¤È¤¤¤¦Â¡´ï¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ý¥êー¥×È¯¸«¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»à³Ñ¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤â»à³Ñ¤ËÉÂÊÑ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
ÂçÄ²¤ÎÆâÉô¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ò¥À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖêÀ¡Ê¤¼¤ó¡ËÆ°±¿Æ°¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂçÄ²Á´ÂÎ¤¬¥¦¥Í¥¦¥Í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö»à³Ñ¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ÈÂçÆâ»ë¶À¤äÄ¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¤Ï¡¢¥Ý¥êー¥×¤ò¡ÖÈ¯¸«¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÅö±¡¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤Ê¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÏÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ÚŽ¢ÂçÄ²¥«¥á¥éŽ£¤Î³ÈÂçÆâ»ë¶ÀŽ¥Ä¶³ÈÂçÆâ»ë¶À¤ÇŽ¢Áá´ü¤¬¤óŽ£¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£