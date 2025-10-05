¹¾Æ¬2:50¡¢½Õ¤Î¡Ö±ÊÌî²ê°ê½±·â»ö·ï¡×¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿À¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ë¡ÈÍðÆþ¡É
¡¡10·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢¹¾Æ¬2:50¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢±ÊÌî²ê°ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿ÁûÆ°¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢Åö»þ¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·î29Æü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¤Ç¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¤¢¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçº®Íð¡£TBS¤Ï¡ØÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È°ÛÎã¤Î¼Õºá¤ò¤·¤Æ¡¢TVer¤Ç¤Ï³ºÅö¥·¡¼¥ó¤òÁ´¥«¥Ã¥È¡£À¤ÏÀ¤Ï´°Á´¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤ËÆ±¾ðÅª¤Ç¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¤ËYouTube¤ÇÀµºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢±ÊÌî¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Î¹¾Æ¬¤ÏÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÌó1¥«·î¸å¤Î4·î¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£CM·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼º¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¹ßÈÄ¡¢2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤âÇò»æ¤Ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ïºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÆó¸Ô¸òºÝÊóÆ»¤ÇºÆ¤ÓÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÊÌî¤ÈÂÐ¾ÎÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¹¾Æ¬¤ÎÆ°¸þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÊý¤Î¹¾Æ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î4Æü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÆü¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¹Ô¤¯¤À¤±¤Ï¹Ô¤¯¤è¡Ù¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤½¤Î¡È¸øÌó¡É¤É¤ª¤ê¡¢TBS¤Î¼þÊÕ¤òÁö¤ëÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î±èÆ»¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹õ¥¹¥Ñ¥Ã¥ÄÈ¾Íç»Ñ¤Ç½Ð¸½¤·¡¢Î¾¼ê¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î1¿Í¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤«¤éÍ¥¤·¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡ÔÁö¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ô¹¾Æ¬¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤ËËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡Õ¡ÔËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢¹¾Æ¬¤ËÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¡Ö»þÂåºø¸í¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¹¾Æ¬¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÌÀ°Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö10·î3ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¶âÈ±»Ñ¤Î¥¢¥À¥ë¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¶½ãÇÉ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¤½¤Î°ì´ÓÀ¤Ç¤¹¡£30Ç¯°Ê¾å¡¢Æ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Á°²ó¤Î¡Ø±ÊÌî¤µ¤ó¤Ø¤Î½±·â¡Ù¤â¡¢º£²ó¤Î¡ØÀÖºäÍðÆþ¡Ù¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¹¾Æ¬¤é¤·¤µ¡É¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·é¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±ÊÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÁûÆ°¤¬ºÇ¸å¤Î¡ØÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£