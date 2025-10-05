Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ï½÷»ÒÃ±Í£°ì8¶¯Æþ¤ê¤âÀ¤³¦2°Ì·âÇË¤Ê¤é¤º¡¡ÃË»Ò¤Ï¡ÈÃæ¹ñ·âÇË¡É¤Î¾¾Åçµ±¶õ¤¬¸Í¾åÈ»Êå¤È¤ÎÊ£¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¡Ú¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å2025¡Û
Âîµå¤Î¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å2025¡×¤Ï5Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÀª¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£±§ÅÄ¤ÏÂæÏÑ¥¨ー¥¹&¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¤ò·âÇË
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡£Âè6¥·ー¥É¤Î17ºÐ¤Ï¡¢3²óÀï¤ÇÁ°²óÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¤ÎÆ±»ÎÆ¤¤Á¤òÀ©¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î²¦ÒØ碰¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç²áµî0¾¡6ÇÔ¤ÈÊ¬¤Î°¤¤Áê¼ê¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä¥ËÜÈþ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2¥²ー¥à¤³¤½¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ì¥·ー¥Ö¤È·ø¼Â¤Ê¥é¥êー¤òÊø¤·ÀÚ¤ì¤º¡£0－4¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤ò¥Ù¥¹¥È8¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
ÃË»Ò¤ÇÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤È±§ÅÄ¹¬Ìð¡Ê¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡Ë¤ÎÎ¾¥µ¥¦¥¹¥Ýー¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°23°Ì¤Î¾¾Åç¤Ï2²óÀï¤ÇÆ±17°Ì¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥¹¥«¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ò¡¢33°Ì¤Î±§ÅÄ¤ÏÆ±11°Ì¤ÎÎÓ繇¼ô¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢¾¾Åç¤Ï3²óÀï¤ÇÆ±6°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢±§ÅÄ¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥âー¥ì¥´ー¥É¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¤ò3－1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£
±§ÅÄ¹¬Ìð¡ÊC¡ËWTT
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¾¾Åç¤¬À¤³¦1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢±§ÅÄ¤¬Æ±2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×2¤ÎÊÉ¤òÇË¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Åç¤Ï¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥Ö¥é¥ó·»Äï¤ò²¼¤·4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
WTT¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£