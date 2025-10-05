¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×29ºÐ½÷¤¬40ÂåÃËÀ¤òÉ¨½³¤ê¡¡Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê29¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï10·î5Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾3ÃúÌÜ¤Î»¨µï¥Ó¥ëÆâ¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ¤Î¹øÉÕ¶á¤òÉ¨½³¤ê¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°4»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÈÃËÀ¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ½÷¤¬ÃËÀ¤ËÉ¨½³¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò½³¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¨½³¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ª¤ª¤à¤ÍÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£