¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¡£¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¡É±£¤ìÌ¾ÉÊ£³ÉÊ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¾Ò²ð
À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±£¤ìÌ¾ÉÊ¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¿©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤À®¾ë¥¹¥ÑÉ×¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¡×3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤æ¤À¤±¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¤á¤ó¤Ä¤æ¡×
¤ªÀ¤¼È´¤¤Ë¡ÖÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î¡ÖËãíåÅò¡×¡ß¡Ö¶ËÂÀ½Õ±«¡×
²óÅ¾¼°¤½¤¦¤á¤óÎ®¤·È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö20Ëü¿Í¤¬ÍèË¬¤¹¤ë¡¢¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÅâÁ¥¶®¡×¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¡£¤½¤¦¤á¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Å·¤Ä¤æ¡¢¼ÑÊª¤ä¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢¤À¤·´¬¤¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Æâ¥Ö¥¿¤ÏÀòÈ´¤¤Ç¤¢¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÌÌÅÝ¤Ê¥ì¥È¥í´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï´õ¼á¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î¤¦¤ÞÌ£
¤³¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö´Å¤¤¡×¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¶¯¤á¤Ë´¶¤¸¤ë¥«¥Ä¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ä¥ªÀá¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¢¼¯»ùÅç¸©Ëíºê»º¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢¥«¥Ä¥ªÍ³Íè¤Î¹á¤ê¡¢¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¤¦¤ÞÌ£¤Ï¡¢°ìÀ¸¤½¤¦¤á¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡ª¡¡»ä¤ÏÌÍ¤Ï¤¹¤¹¤é¤º¤Ë¤Ä¤æ¤À¤±°û¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÅÌ£¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÍ¤È¤ÎÍí¤ß¶ñ¹ç¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¤ª¤«¤º¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤½¤¦¤á¤ó¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
½ë¤¤µ¨Àá¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¤½¤¦¤á¤ó¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡×¤ä¡Ö»È¤¤¤¤ê¡×¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤¹Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³Î¼Â¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤â¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤Î²Æ2²óÇã¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ò²¿ÅÙ¤âÇã¤¤¤¿¤¹±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê°ìËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¿´¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡ª
ÆüËÜ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¥¸¥ã¥ó¥ë¡ª¡Ö¶ËÂÀ½Õ±«¡×
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ½Õ±«¡×¡£Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤¬Áý¤¨¡¢ÁíºÚ¤Ê¤É¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊºÙ¤¯¤Æ¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î½Õ±«¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤¢¤ë¿©´¶¤«¤Ä¡¢ÌÍ¤¬Éý¹¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤ªÆé¤äÂæÏÑ¡¦Ãæ²Ú·Ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤ÈÈ´·²¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎÍÑ¤ÇÇã¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤³¤Î¡Ö¶ËÂÀ½Õ±«¥Ö¡¼¥à¡×¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü¿å¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡ÖÄ´Íý»þ´Ö¡×Ã»½Ì
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤ë¤È¡¢¤æ¤Ç»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡£¥¬¥¹Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ë¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤°¤Ã¤È¤æ¤Ç»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
60Ê¬¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢8Ê¬¤Û¤É¤Î¤æ¤Ç»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿É¤¦¤Þ¥¹¡¼¥×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡ª
¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤ªÆé¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿É¤¦¤Þ·Ï¤Î¥¹¡¼¥×¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¥¹¡¼¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÈ¯¾Í¤Î¡¢¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿É¤µ¤È±ü¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖËãíåÅò¡×¤òÇ»½Ì¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ£¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤æ¤Ç¤¿½Õ±«¤Ï¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¤Ç»õ±þ¤¨¤¢¤ê¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê½Õ±«¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀ¤µ¤â¿©´¶¤â¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ±«¤È¤Ï´°Á´¤ËÊÌÊª¡£´°Á´¤Ë¡Ö¼çÌòµé¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£
½Õ±«¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÅü¼Á¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢»é¼Á¤È¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÄã¤¯´ðËÜ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡£Ê¢¤â¤Á¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ï¤µ¤Ë¤è¤ë¤ÈÄêÈÖÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹Æ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤¾¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¡Ö¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×
¿Í¤È²ñ¤¦Á°¤ä¸ý¤µ¤Ó¤·¤¤»þ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¡¢¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤á¤º¤é¤·¤¤¡Ö»æÀ½¡×¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¡¢²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎÂçÊÑµ®½Å¤Ê¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ü²û¤«¤·¤¤´Å¤µ¤È¥µ¥¤¥º´¶
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¸·¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â²û¤«¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Î³¤¬ÀäÌ¯¤ËÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ß¥ó¥È¹á¤ëº½Åü²Û»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡£
ÀÎ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤È²û¤«¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë´Å¤µ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤«¤¸¤ë¿©´¶¤â¤Ê¤ó¤À¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö»æÀ½¡×ÍÆ´ï
ÆüËÜ¤À¤È¤³¤Î¼ê¤Î¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡¢´Ì¤ä¥×¥é¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¦¥£¥ë¥Ø¥ë¥ß¥Ê ¥ß¥ó¥È¡×¤Ï»æÀ½¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼¾µ¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¹á¤ê¤¬Ï³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¤¤³¤ÈËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²»¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤â¡£»æÀ½¤À¤È¤½¤ÎÊÕ¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥ì¥¢ÅÙ¡×¤â´Þ¤á¡¢±£¤ì¥Õ¥¡¥óÂ¿¤·¡Ä¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊýÛ©¤¯¡¢Æþ²Ù¤¬ÉÔÄê´ü¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¢ÅÙ¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»î¤·¤ò¡ª¡¡¼ç¤Ë¥ì¥¸²£¤Î¾®¤µ¤ÊÃª¤ËÄÄÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤