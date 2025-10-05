¥·¥ê¥¢¤ÇµÄ²ñÁª¡¢¾¯¿ôÇÉÂ¦È¿È¯¡¡¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¸å½é
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥·¥ê¥¢¤Ç5Æü¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¸å½é¤Î¿ÍÌ±µÄ²ñ¡Ê¹ñ²ñ¡ËÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤¬Á´210µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á70µÄÀÊ¤ò»ØÌ¾¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï³ÆÃÏ¤Ç»öÁ°¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áªµó¿Í¤Ë¤è¤ë´ÖÀÜÁªµó¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Ê¤É¤Î¾¯¿ôÇÉ¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ö¼£°Â¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤À¤È¤·¤Æ±ä´ü¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¿ôÇÉÂ¦¤Ï¡ÖÌ±¼çÅª¤ÊÁªµó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¼°¤Ê·ë²ÌÈ¯É½¤Ï6Æü°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌ±Â²¤ä½¡¶µ¡¦½¡ÇÉ´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢¹ñÆâÍ»ÏÂ¤¬²ÝÂê¡£»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÆâÂ¿¿ôÇÉ¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥¹¥ó¥ËÇÉ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡£»ÃÄêÀ¯ÉÜ´ó¤ê¤ÎµÄ²ñ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥·¥ã¥é¥¢»á¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£