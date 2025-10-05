Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡ÄÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤É½¾ð¡Ù¤Ë£³Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¤¿¡×¤ÈÌåÀä¤ÎÀ¼
¥Þ¥Þ¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿Ç¤µ¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ä¥Þ¥Þ¤¬¡Ä¡ª¥á¥í¥á¥í¤Ë¤µ¤»¤¿¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç50.2Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö´ò¤·¤¤¤ÎÉ½¾ð¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡ÄÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤É½¾ð¡Ù¡Û
Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömeruꕤ¡Ê@meruchame¡Ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¥¥¸¥È¥éÇ¡Ø¤á¤í¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡Ù¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£Êú¤Ã¤³¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡Ä¡£
¤á¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤à¤·¤í¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¾Úµò¤Ë¤á¤í¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥Þ¥Þ¤Î¼ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÁ°Â¤ò¾è¤»¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ä½á¤ó¤ÀÆ·¤Ç´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Þ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡Ù¤¬¤æ¤¨¤Ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤â»õ¤¬¤æ¤¤¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÆâÂ¦¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¡ª¥Þ¥ÞÛ©¤¯¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤µ¤ì¤Æ¤ëÇ¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤âÅª¤ò¼Í¤¿¡ØÌ¾¸À¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤ò¸«¾å¤²¤ë¾åÌÜ¸¯¤¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ÆŽ½ŽÞŽ¯Ž·ŽŽÝ¡×¡Ö¤¯¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤ªÌÜ¤á¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¤¤¤¤¤Í·ï¿ô¤¬3.5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömeru ꕤ¡Ê@meruchame¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤á¤í¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ë¡Ù¤¯¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
