¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÆà¡¹¡¢154cm51kg¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È

¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥¸¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÈþ¤¯¤Ó¤ìÈäÏª


ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥¸¥àÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥¸¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼«Ê¬Ëá¤­¤Ï³Ú¤·¤¤¤Í ¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¡ª¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ôÂÎ½Å51¥­¥í¡ô¿ÈÄ¹154¥»¥ó¥Á¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤ä¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤ÂÎ·¿¤ÇÍýÁÛ¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

