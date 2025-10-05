人気牛丼チェーン「松屋」などを展開する松屋フーズはこのほど、とんかつ専門チェーン「松のや」で新メニュー「うまトマロースかつ」を8日午後3時から発売すると発表。松屋の大人気メニュー「うまトマハンバーグ」の“うまトマソース”と、松のやの「ロースかつ」が、ブランドの垣根を越えてコラボする。



【写真】美味しそう！「うまトマ」がハンバーグ以外とコラボ

松屋の“あの味”が、松のやにやってくる。「うまトマハンバーグ定食」通称“うまトマ”は元々、松屋の期間限定メニューながら熱狂的な人気をほこり、今年6月からレギュラーメニュー化した逸品。今回は、にんにく香る“うまトマソース”が松屋を飛びだし、とんかつとタッグを組んだかたちだ。



松屋フーズは「松屋のうまトマファンの皆様、大変お待たせしました。店舗で丁寧にパン粉付けし、サクッと揚げたロースかつと、トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースが絡み合い、相性抜群の仕上がりに。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらないメニューです」とアピールした。



SNSでは「松のやでうまトマ!?」「松のやでもうまトマ出るんか」「盆と正月が一緒にきたみたいだ」「松のやの『うまトマロースかつ』気になる」「松屋から逆輸入」など、全国の“うまトマファン"の声が見られた。



（よろず～ニュース編集部）