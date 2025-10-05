óîÆ£µþ»Ò¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊì¿ÆÌò¤ËÄ©Àï¡Ö²þ¤á¤ÆÊì¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿10·î7Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË23»þ¡ËÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¡¢¿åÌîÈþµª¡¢Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢¿·ÀîÍ¥°¦¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£ºÇ¶á°¦¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¡ÊÇò´ä¡Ë¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ25ºÐ¤Î¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡¢¾×·â¤ÎÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£
¡¡Éü½²·à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦óîÆ£¤Ï¡ÖÌò¤É¤³¤í¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï55ºÐ¤Î25ºÐ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢55ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë25ºÐ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë55ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Æñ¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÌò¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö55ºÐ¤é¤·¤¤Æ°ºî¤ä»ÅÁð¤ò´ÆÆÄ¤ä¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈºÇ¶á°¦¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤ÇóîÆ£¤Ï²ÈÂ²¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¸À¤¤¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤ªÊì¤µ¤óÌò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÊì¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÄ«µ¯¤¤¿¤é¡ØÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÍ¥¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¿åÌî¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¥·¥ã¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¢¤²¤ë¤È¡¢É¬¤º1Î³2Î³»ä¤ÎÊý¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËËÜÅö¤Ë°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡À©ºîÈ¯É½¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»ÒÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¤¯¤ó¤âÅÐ¾ì¡£Âç¶õ¤¯¤ó¤ÏÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇò´ä¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Çò´ä¤Ï¾Ð´é¤ÇÂç¶õ¤¯¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¼«¿È¤ÎÉ¨¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡Âç¶õ¤¯¤ó¤ÏÇò´ä¤Ë¤È¤Æ¤â²û¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢Çò´ä¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«²û¤¤¤Æ¡£¸½¾ì¤ËËÍ¤¬Æþ¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¾Ð´é¡£óîÆ£¤Ï¡Ö»ä¤ÏµÕ¤Ë°ìÈÖ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤ó¤Þ¤ê²û¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤·¤«Çò´ä¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢»ä¤âµÕ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤Ê¤é·ë¹½¤è¤¯¤·¤Æ¤¿Êý¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡MC¤¬Âç¶õ¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Âç¶õ¤¯¤ó¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£óîÆ£¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î7Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË23»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó¤Î¤ß23»þ15Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¡£
