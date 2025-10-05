ÎáÏÂÎÏ»Î¤¬£³£´Ç¯¤Ö¤ê¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÄÁÆ»Ãæ¡©¡¡Á°²ó¤ÏÆó³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤Ç´Ñ¸÷¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡£±£°·î¤ËÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³¤³°¶½¹Ô¤â¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿°ÊÍè¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£Åö»þ¡¢´Ø¼è¤Ç»²²Ã¤·¤Æº£¤â¸½Ìò¤Ï¾®·ë¡¦¹â°Â¡Ê£³£µ¡Ë¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡á¡¢ËëÆâ¡¦¶ÌÏÉ¡Ê£´£°¡Ë¡áÊÒÃËÇÈ¡á¤Î£²¿Í¤À¤±¡£¹â°Â¤Ï¡ÖËÍ¤¬´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó³¤³°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Ê¿¶ÑÂÎ½Å£±£µ£¸¡¦£²¥¥í¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡£²ÊØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ±Ñ¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£²¤½£¤Ø¤ÎÅÏ¹ÒÎò¤¬¤¢¤ëÎÏ»Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÜÆ°¤¬Ä¹¤¤¡×¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ë¡¢¡Ö´¨¤½¤¦¡×¡ÊÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£ÂÎ¤¬»ñËÜ¤À¤±¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¡ÊÊ¿¸Í³¤¡Ë¡¢¡ÖÃÍÃÊ¡ÊÊª²Á¡Ë¤¬¹â¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ê¹â°Â¡Ë¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯¤ÎÁ°²ó¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¤Ê¤É´Ñ¸÷Ì¾½ê¤òÆó³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã²ÖÅÄ¡Ê¸å¤Î²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¡Ë¡¢½ì¤é¤ÎÎÏ»Î¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤È¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡Ä¡£¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ø±à¤ò»¶Êâ¤·¡¢»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ»²²Ã¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦Éñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Î±ÒÊ¼¸òÂå¼°¤ÎÆ°¤¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡££²²ó¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿©»ö¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¹¤´¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÎÏ»Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£ÎáÏÂ¤ÎÎÏ»Î¤¬¤É¤ó¤ÊÄÁÆ»Ãæ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÁêËÐÃ´Åö¡¦»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë
¡¡¢¡»³ÅÄ¡¡Ë¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë£°£¹Ç¯Æþ¼Ò¡£³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤Ï£±£¸¤«¹ñ¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï£±£´Ç¯¤ËÂÚºß¡£